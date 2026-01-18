Revelan MAPA de conciertos de BTS en el Estadio GNP; distribución de lugares y escenario

BTS y el MAPA de sus conciertos en el Estadio GNP de CDMX

Los fans de BTS, ARMY, demostraron que sí son un ejército que defiende a la famosa banda de K-Pop y es que después de haber saturado las redes sociales de Ocesa exigiendo el mapa y los precios de los boletos, la compañía de eventos ya publicó el mapa.

En la página de Ticketmaster, a tan solo unos días de que empiece la preventa para fans y la venta general de entradas, por fin se reveló el mapa de los concierto que dará la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

Así es el mapa de los conciertos de BTS en México

Ticketmaster reveló la esperada imagen del MAPA de los conciertos de BTS en el Estadio GNP y de acuerdo con la fotografía será un show 360.

BTS Mapa de sus conciertos en el Estadio GNP ı Foto: Especial

El escenario de BTS estará en medio de todo el estadio y tendrá cuatro pasarelas para que los integrantes de a banda puedan caminar por todas ellas y sus fans puedan verlos desde todos los ángulos posibles, similar al escenario 360 de Metallica en su gira de 72 seasons.

En esta ocasión, las butacas que siempre están cubiertas por los escenarios de los artistas ahora estarán disponibles para que ARMY pueda ver más de cerca a su banda favorita.

¿Cuándo empieza la preventa de boletos para fans de BTS?

La preventa para fans que es exclusivamente para los que tienen su membresía en la página de Weverse comienza el jueves 22 de enero a las 9:00 am.

Recuerda que para acceder a esta única preventa los fans tienen colocar su número de membresía para poder desbloquear la venta y adquirir las entradas.

¿Cuándo es la venta general de BTS en México?

La venta general para los boletos de BTS será el sábado 24 de enero, a partir de las 9 am. Al ser una venta general se pueden comprar las entradas con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.

Los precios de los boletos de BTS aún no se han dado a conocer, pero se espera que en los próximos días se revelen más datos de la venta.

Por ahora, un acierto es que Ticketmaster limitó la venta de boletos y según la página en esta ocasión la venta está limitada a 4 boletos por comprador, en otros shows el límite son 8 tickets, al ser solo 4 en esta ocasión ayudará a los fans a tener más oportunidad de conseguir boletos y asistir a unode los tres shows de BTS en el próximo mes de mayo.