Así se ven los hermanos de Michael Jackson hoy | FOTOS

El reciente estreno de la biopic de Michael Jackson ha despertado muchas dudas entre sus seguidores sobre la similitud de esta con la vida real del Rey del pop, incluyendo la actual apariencia de sus hermanos.

En “Michael” se puede conocer la historia que vivió el cantante durante toda su vida artística, siguiendo los pasos que lo llevaron a estar varios años en un escenario y ser considerado hasta la fecha como una de las grandes estrellas musicales.

La biopic también brinda un panorama no tan alejado de su carrera, pues muestra cómo era la dinámica familiar entre Michael, sus padres y sus hermanos, con quienes se presentó como los Jackson 5.

Los Jackson ı Foto: Especial

Hermanos de Michael Jackson ahora

La familia de los Jackson está conformada por las siguientes personas:

Joe Jackson, padre de Michael. Nació en 1928 y falleció en 2018

Katherine Jackson, la madre de Michael nació en 1930

Rebbie nació en 1950

Rebbie Jackson ı Foto: Especial

Tito nació en 1953 y falleció en 2024

Tito Jackson ı Foto: Especial

Jermaine nació en 1954

Jermaine y Jaafar Jackson ı Foto: Especial

La Toya nació en 1956

La Toya Jackson ı Foto: Especial

Marlon nació en 1957; Jackie nació en 1951

Jackie y Marlon Jackson ı Foto: Especial

Brandon Jackson nació y falleció en 1957

Michael Jackson nació en 1958 y falleció en 2009

Michael Jackson ı Foto: Reuters

Randy Jackson nació en 1961

Randy Jackson ı Foto: Especial

Janet nació en 1966

Janet Jackson ı Foto: Especial

La carrera de Michael Jackson comenzó durante sus primeros años de vida, cuando junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine, y Marlon se presentaba en los escenarios bajo el nombre The Jackosn Five.

Pese a que gran parte de los Jackson dedicaron su vida a ser cantantes y/o tocar instrumentos, quienes lograron mantener el reconocimiento de las personas por muchos años son Michael Jackson y Janet Jackson.

Janet Jackson; al igual que su hermano, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; mientras que varios miembros de la familia Jackson han sido homenajeados en Estados Unidos por su trabajo.

Algunos miembros de la familia Jackson durante el estreno de la película "Michael" en Los Ángeles ı Foto: Especial

La famosa familia se ha visto envuelta en varias polémicas y controversias, como el caso Michael Jackson y Jordan Chandler, pues este dentista y guionista señaló a Michael por presuntamente haber cometido abuso sexual en contra de su hijo menor de edad.

Otra de las controversias de la familia fue el hecho de que Janet, La Troya y Michael señalaran a su padre, Joseph Walter Jackson, pues apuntaban a que este los habría agredido cuando eran menores de edad.

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