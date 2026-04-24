Jaafar Jackson: Estatura y edad del sobrino de Michael Jackson que protagonizó su biopic

Ya está disponible en cines la película biográfica de Michael Jackson, una de las cintas más esperadas entre los fans de la cultura pop, la cual es protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino de ‘El Rey del Pop’.

Tras una serie de retrasos, rodajes extensos y hasta complicaciones legales, la película de Michael finalmente ha visto la luz y aunque la opinión pública sobre el proyecto está dividida, se estima que la misma sea un éxito en taquilla.

¿Quién es Jaafar Jackson? Edad, estatura y más

Jaafar Jackson es un cantante, bailarín y actor estadounidense, quien nació el 25 de julio de 1996, por lo que en la actualidad tiene 29 años de edad. Nació en Los Ángeles, California y es hijo de hijo de Jermaine Jackson (hermano de Michael Jackson) y Alejandra Martínez.

De acuerdo con el sitio IMDb, el famoso mide 1.74 metros, aunque otras fuentes aseguran que es unos centímetros más alto o más bajo. Sin embargo, todo parece indicar que su altura es similar a la que tenía Michael, quien medía 1.75 metros.

Anteriormente, Jaafar no había actuado y durante su adolescencia, su deseo era convertirse en golfista profesional. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de su talento musical y en 2019 debutó con su primer sencillo.

Se cuenta que el joven pasó un amplio proceso de selección de dos años de casting para poder interpretar a su tío; sin embargo, cabe mencionar que la principal productora de la cinta es el patrimonio de la familia Jackson.

Jackson tiene un hermano, Jermajesty Jermaine Jackson (nacido en 2000), y varios medio hermanos por relaciones anteriores de sus padres. Sus medio hermanos por parte de madre, Genevieve y Steven Jr., también son sus primos por parte de padre, ya que son hijos de su tío Randy Jackson.

Aunque el artista logró mantener un perfil bajo por años, a sus trece años, su familia directa fue investigada por la policía y oficiales de protección infantil después de que compró una pistola eléctrica en línea.

La película de Michael es una biopic dirigida por Antoine Fuqua y distribuida por Lionsgate. Por su parte, Jaafar Jackson se ha mostrado orgulloso de interpretar a su tío en la cinta.