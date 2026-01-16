ARMY exige a OCESA precios y mapa para los conciertos de BTS en México

El regreso de BTS a los escenarios se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la escena k-pop este año, ya que se trata del comeback de la banda tras varios años de hiatus por el servicio militar al que tuvieron que someterse cada uno de los integrantes.

A pesar de la emoción inicial, las fans de BTS, ARMY, no han bajado la guardia y en México, solicitan transparencia sobre los conciertos que se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo del 2026.

ARMY pide precios y mapa de los conciertos de BTS en México

Fue el pasado 14 de enero que comenzó la acción por parte del club de fans de la boy band coreana, cuando la cuenta de X @BTSARMY_MXCO publicó un comunicado donde arrobaron a OCESA K-Pop.

En el comunicado agradecen porque el país haya sido considerado para el regreso mundial de la banda, al asegurar que es un “momento esperado por miles de personas”.

“Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto, con suficiente anticipación a la venta”, mencionan directamente.

En ese sentido, explicaron que “cuando estos datos se publican el mismo día de la venta, o apenas uno o dos días antes, se limita la planeación financiera y logística del público, y se generan compras a ciegas que pueden evitarse con una comunicación oportuna”.

ARMY aseguró que la organización y transparencia “son clave para una experiencia positiva desde el inicio” y finalizaron su mensaje al decir que quedaban atentos a la liberación de los detalles solicitados para que las fans puedan organizarse adecuadamente.

Días después, el público no ha dejado de solicitar la información antes mencionada, haciendo tendencia en redes sociales como X hashtags como #OcesaArmyQuierePreciosyMapa. En ese sentido, las fans mencionan que necesitan claridad antes de la venta para poder realizar la compra de la manera correcta.

La venta general de los boletos de BTS arranca el 24 de enero a las 9:00 horas y sin duda, tendrá una alta demanda, aunque cabe mencionar que con la falta de datos solicitados, también es probable que algunas fans se abstengan de comprar sus boletos, como ocurrió en el pasado con otros conciertos de k-pop.