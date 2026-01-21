¿A qué hora salen los precios de los boletos para BTS en México 2026?

Los fans de BTS, conocidos como ARMY, lograron su objetivo y tras la presión que ejercieron para que los precios de los boletos se dieran a conocer, Ocesa informó que será este jueves 22 de enero cuando se revelen los precios de las entradas para ver a la agrupación de K-Pop.

En la mañanera el titular de la Profeco Iván Escalante informó que se enviaría un exhorto a la boletera para que transparentara la información y horas más tarde el funcionario publicó un video firmando el exhorto a la empresa.

Este miércoles 21 de enero, Ocesa envió un comunicado para anunciar que la preventa de boletos para los fans con membresía se cambiaba de fecha y ahora será el día viernes 23 de enero, en lugar del 22 como se tenía previsto.

¿A qué hora se dan a conocer los precios de boletos para BTS 2026?

En la tarjeta informativa, Ocesa señaló que los precios de los boletos para BTS 2026 se revelarán este jueves 22 de enero a las 9:00 am, a través de sus redes sociales y de su página de Ticketmaster, ya que ahí es donde se pueden ver los precios de todos los conciertos.

Mensaje de Ocesa para cambiar fechas de preventas ı Foto: Especial

ARMY logró que Ocesa y Ticketmaster dieran los precios antes de las ventas y preventas, ya que normalmente los costos se revelan el mismo día que comienza la venta.

Pero los fans de BTS enviaron correos electrónicos a la Profeco para pedir claridad y transparencia a la hora de comprar sus entradas para los shows que se llevarán a cabo en el mes de mayo.

Asimismo, ARMY también pidió que se revelara el mapa del Estadio GNP para que ellos puedan planear su compra de entradas con base en la posición del escenario, ya que en esta ocasión los integrantes de BTS traerán un escenario 360 que se colocará en medio del estadio para que todos los fans tengan la misma oportunidad de ver a estas estrellas del pop.

Así reaccionaron los fans a cambio de preventa de boletos de BTS

Los usuarios y fans de BTS no tardaron en pronunciarse sobre el cambio de fecha, la mayoría señaló que tendrán un día más para estar nerviosos esperando alcanzar un boleto para ver a la banda más famosa del K-Pop.

“Sigue siendo un día antes de la venta, todo esto no hubiera Sido necesario si desde un inicio hubieran compartido precios”, “Queremos precios justos sin tarifa dinámica”, fueron algunos de los comentarios de los fans.