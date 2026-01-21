La emoción por el regreso de BTS a los escenarios ha generado una verdadera revolución entre sus seguidores en México. Sin embargo, la preventa de boletos para sus conciertos sufrió un ajuste que provocó incertidumbre y debate en redes sociales.

Tras la confusión y las protestas de los fans, las fechas oficiales ya fueron confirmadas por OCESA. Millones comienzan a prepararse para asegurar su entrada a uno de los eventos más esperados del año; si tú también deseas asistir, descubre cómo y cuándo comprar tus boletos para el BTS WORLD TOUR ARIRANG.

Boletos BTS: Preventa es reprogramada, ¿cuándo comprar los boletos?

Originalmente, la preventa estaba programada para el jueves 22 de enero de 2026, pero debido a problemas técnicos y la presión de los seguidores de BTS, se decidió moverla un día.

Finalmente, la preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership para conseguir boletos para las funciones del 7 y 9 de mayo en la Ciudad de México se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026 a las 9:00 am (hora de CDMX).

La preventa para la función del 10 de mayo comenzará a las 12:00 pm (hora de CDMX).

La venta general de los boletos para ver a BTS, por su parte, se mantiene para el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 am, lo que permitirá a quienes no cuentan con membresía tener oportunidad de adquirir sus entradas.

Mientras tanto, los precios de los boletos para estos conciertos se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 am (hora de CDMX).

OCESA informó que sólo los titulares de una ARMY MEMBERSHIP previamente registrada tendrán acceso a la fila virtual de la preventa. Para ingresar será indispensable capturar el número de membresía de nueve dígitos, el cual comienza con las letras “BA”.

Además, el Weverse ID, es decir, el correo electrónico vinculado a la membresía, deberá coincidir con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster. Si los datos no son iguales, el sistema bloqueará el acceso, por lo que se recomienda verificar la información con anticipación o, en su caso, crear una nueva cuenta para evitar inconvenientes.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

Recomendaciones para los fans de BTS a la hora de comprar boletos

Los organizadores han insistido en que los seguidores de BTS verifiquen con anticipación sus códigos de membresía y datos de acceso a Ticketmaster, esto con el fin de evitar contratiempos al momento de comprar sus boletos.

Además, se recomienda al público ingresar a la plataforma minutos antes de la hora indicada y contar con métodos de pago listos para agilizar la transacción.

También se aconseja revisar el mapa oficial del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde se realizarán los conciertos de BTS en nuestro país, para elegir con rapidez la zona que prefieras.