¿Qué significa Arirang? Nombre del álbum de BTS

BTS regresa a la música este 2026 y será el 19 de marzo a las 22:00 horas que se estrenará en México su álbum de reencuentro Arirang, después de que la banda hiciera un hiatus para que cada uno de los integrantes de la banda realizara su servicio militar.

Según BigHit Music, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook participaron de manera activa en la composición y producción de Arirang, con la intención de crear un álbum honesto que reflejara lo vivido en estos años de crecimiento personal de los artistas.

El material contará con 16 variantes, entre discos, vinilos y ediciones especiales. Además, habrán presentaciones enfocadas en las raíces coreanas, en su esencia como grupo y formatos individuales personalizados. ¡Preparen sus billeteras, ARMY!

¿Qué significa Arirang?

La palabra ‘Arirang’ viene de la canción más representativa de la República de Corea, un tema lleno del folklore del país asiático, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La canción cuenta con 3 mil 600 variaciones en 60 versiones diferentes, destacando por su forma de representar temas universales de la humanidad cuyo ritmo puede quedar bien con diversos estilos musicales.

Generaciones han sido acompañadas por este canto tradicional que está marcado por mensajes de nostalgia, esperanza y reencuentro, la última siendo una temática que podría definir muy bien la era que BTS inicia este 2026.

Fue el 21 de junio de 2021 que Suga terminó su servicio militar, siendo el último de los integrantes de la boy band en finalizar esta incursión obligatoria a las fuerzas básicas del ejército surcoreano.

Ahora, estamos muy cerca de saber cómo suena Arirang, el nuevo álbum de BTS, así como de verlos de vuelta en acción, pues no queda duda que arrasarán en los escenarios y fuera de ellos, destacando una vez más como una de las bandas de k-pop más importantes del mundo.