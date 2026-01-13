BTS en México: ¿Cómo registrarte para la PREVENTA de BOLETOS?

Todo sobre la preventa de boletos para BTS en México

BTS causa revuelo en redes con su impactante anunció de la gira mundial con la que va a venir a México y Latinoamérica y ahora todos los fans buscan asegurar su boleto para poder ir a alguno de los tres shows en CDMX.

La banda Surcoreana integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

La venta general de boletos será el 24 de enero, sin embargo, en esta ocasión no habrá una preventa para tarjetahabientes de alguna institución bancaria, sin embargo, sí va a haber una preventa exclusiva para fans a través de la página de Internet de BTS.

¿Cómo será la preventa para BTS?

En el sitio web de btsworldtourofficial.com los fans tienen que entrar y registrarse para acceder a la preventa, sin embargo, esta preventa solo es para fans que tienen membresía en la página de fans de la banda surcoreana.

La preventa es para los fans que tienen la membresía de Army Membership.

Registro para la preventa de boletos de BTS

Para registrarte tienes que ingresar al sitio web btsworldtourofficial.com

Darle clic a la fecha y país para la que quieres asistir al concierto.

Ahí te manda a otra página para que comiences el registro.

El registro se hace se hace solo en la página de Weverse en el siguiente enlace . Para ello debes tener una cuenta y tener a la mano tu membresía de ARMY.

Cuando se te solicite, ingresa tu NÚMERO DE MEMBRESÍA ARMY para desbloquear el acceso a las entradas.

El sitio de BTS afirma que el acceso a la preventa será según el tipo de membresía que tengan los fans.

BTS preventa de boletos gira mundial y México ı Foto: Especial

Horario de registro para la preventa de BTS en Weverse

El horario de registro para la preventa de boletos de BTS es el siguiente según el país en el vayas a asistir a los show.

CIUDAD DE MÉXICO Días 1 y 2: De las 9 a. 22, 2026 (Hora Local)

CIUDAD DE MÉXICO Día 3: De 9 am a 9:59 pm, viernes 23 de enero (Hora Local)

STANFORD, EAST RUTHERFORD, CHICAGO: De 11 am a 9:59 pm, jueves 22 de enero de 2026 (Hora Local)

LAS VEGAS Día 1 y 2, BALTIMORE, TORONTO: De 1 pm a 9:59 pm, jueves 22 de enero de 2026 (Hora Local)

LAS VEGAS Día 3: De 1 pm a 9:59 pm, viernes 23 de enero de 2026 (Hora Local)

EL PASO, FOXBOROUGH, ARLINGTON, LOS ÁNGELES Día 1 y 2: De 3 pm a 9:59 pm, jueves 22 de enero de 2026 (Hora Local)

LOS ÁNGELES Día 3 y 4: De 3 pm a 21:59, viernes, 23 de enero de 2026 (hora local)