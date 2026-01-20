Preventa de BTS en México: ¿Cuándo es y a qué hora inicia?

Aunque faltan varios meses para los conciertos de BTS en Ciudad de México, la preventa de entradas para los espectáculos del grupo en CDMX se llevarán a cabo próximamente y ARMY debe estar muy atenta para no quedarse sin lugar.

Hace un par de días, OCESA reveló el mapa del Estadio GNP Seguros para el concierto de BTS, donde mostró que se tratará de un show 360 y con varias secciones divididas en todas las zonas, donde el escenario estará en el centro del recinto y en la parte donde suele estar el escenario, se habilitará un nuevo espacio.

AL FIN SALIO EL MAPA PARA BTS EN EL ESTADIO GNP EN MEXICO pic.twitter.com/1akCmoMYKI — mari (@lvsunthv) January 19, 2026

¿Cuándo es la preventa de BTS?

¡Anota las fechas, ARMY! La fecha de la preventa de entradas será diferente según el concierto al que quieras asistir, aunque en ambos casos iniciará a las 9:00 horas.

Conciertos del 7 y 9 de mayo: la preventa es el jueves 22 de enero

Concierto del 10 de mayo: la preventa es el viernes 23 de enero

Recuerda que la preventa es exclusiva para las personas que realizaron el registro de su ARMY Membership US o GLOBAL antes del domingo 18 de enero de 2026, por lo que la venta está abierta a cualquier institución bancaria.

La preventa terminará a las 22:00 horas, por lo que el evento estará habilitado por un total de 12 horas para comprar sus boletos en Ticketmaster, aunque se espera que se agoten los accesos rápidamente.

⚠️ Última hora para registrar tu Membresía Global ARMY en la página de Weverse para participar en la preventa de boletos para #BTS_WORLDTOUR #ARIRANG este 22 de enero a las 9:00 A.M (Zona centro) 🇲🇽



El registro cierra hoy domingo 18 de enero a las 5:00 PM

🔗… pic.twitter.com/mj0vdvbkNK — RADIO BTS⁷ MÉXICO (@RadioBTSMexico) January 18, 2026

¿Cómo entrar a la preventa para el concierto de BTS?

Para conseguir boletos en la preventa de BTS, lo primero que debes hacer es verificar que tu membresía haya quedado registrada de manera correcta, lo que podrás comprobar en tu cuenta de Weverse Shop en la sección ‘Solicitudes de envíos’.

Una vez verificado tu acceso, los pasos a seguir son los siguientes:

Inicia sesión en Ticketmaster antes de la preventa.

Registra un método de pago para agilizar la compra.

Durante la preventa, ingresa a BTSWORLDTOUROFFICIAL.com o dirígete directamente a Ticketmaster y selecciona la fecha a la que deseas asistir. Este paso hazlo minutos antes de las 9:00 de la mañana, el 22 o 23 de enero.

Únete a la fila virtual y no actualices la página.

Ingresa tu número de membresía ARMY.

Selecciona tus asientos y paga.

El límite es de cuatro boletos por persona y debes tomar en cuenta que solo puedes tener una ventana abierta por show para evitar errores. La venta general de boletos para los conciertos de BTS en México serán el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 horas.

Si bien en el caso de los paquetes VIP, la venta general finalizará a las 8:00 de la noche del mismo sábado 24 de enero, las entradas tradicionales estarán disponibles hasta agotar existencias.