Así es el Escenario 360 que BTS traerá al Estadio GNP | FOTOS

Los integrantes de BTS van a traer un espectacular show con un escenario 360 para sus conciertos en CDMX en el próximo mes de mayo.

Ticketmaster publicó la imagen del mapa del escenario de BTS, el cual será colocado en medio del Estadio GNP para que todos los fans tengan una vista panorámica del concierto.

Así es el Escenario 360 de BTS en México

BTS sorprenderá en su gira por México con un impactante escenario 360, éste se colocará en el centro del recinto, y tendrá cuatro brazos o pasarelas que dará a cada una de los cuatro puntos del Estadio GNP.

Con esta estructura Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope podrán interactuar más con sus fans, ya que ellos caminarán por las cuatro pasarelas para acercarse a su público en distintas canciones.

Los que estan dudosos del escenario 360 en el Foro Sol

Metallica trajo uno así al Foro, visibilidad sin problemas.

El de BTS es en X, solo 4 postes y pasarelas, por eso todo será con asiento designado.

Solo la altura del escenario no sé si bloquerá las filas del frente 🤔 pic.twitter.com/Vp1sEjZsnz — 💜 Meru⁷ ⊙⊝⊜ ⟬⟭ ⟭⟬ (@zacrell_15) January 15, 2026

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el escenario, pero muchos de los seguidores de la banda Surcoreana tomaron como referencia las imágenes que circularon en 2024 con el concierto de Metallica, ya que la banda de thrash metal también colocó su escenario 360, con el que los músicos se estuvieron rotando en todo el show para que todos los fans pudieran verlos de frente un rato.

BTS stadium world tour will have a 360 setup. pic.twitter.com/5xvQuIqIgx — About Music (@AboutMusicYT) January 13, 2026

Profeco pide a Ticketmaster publicar precios de boletos

El titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que recibieron más 4 mil 746 correos electrónicos y documentos de fans que solicitan la intervención de la dependencia para que se garantice información clara y oportuna en el proceso de venta de entradas que pondrá en venta Ticketmastery la empresa OCESA.

Indicó que ellos tienen entendido que habrá tres ventas de boletos: la preventa de fans con membresía del club de fans de Weverse, la preventa para tarjetas de crédito y la venta general.

Sin embargo, hasta el momento, en la página de Ticketmaster solo aparecen habilitadas dos ventas: la preventa para fans con membresía y la venta general, Profeco informó que hoy iban a enviar una exhortación a Ticketmaster para que transparentara la venta para los conciertos de BTS.