Cada vez estamos más cerca de tener a BTS en México con su gira BTS WORLD TOUR ARIRANG y los seguidores del grupo de K-pop buscan vivir una experiencia única.

Una opción para obtener una noche inigualable son los boletos VIP, que ofrecen experiencias exclusivas y se han convertido en el objeto más codiciado por el fandom ARMY. En La Razón de decimos qué incluyen y cómo comprarlos.

¿Qué incluyen los boletos VIP de BTS para México?

Los boletos VIP para ver a BTS no sólo garantizan un asiento privilegiado en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sino que también incluyen una serie de experiencias diseñadas para acercar a los fans con sus idols, por lo que los boletos de este tipo serán sumamente peleados.

De acuerdo con lo anunciado por Ticketmaster, los beneficios de los paquetes VIP para los conciertos de BTS en México son los siguientes:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento

En Norteamérica, no se contará con experiencias VIP con zona general, sólo con asiento reservado.

BTS y el MAPA de sus conciertos en el Estadio GNP de CDMX ı Foto: Redes sociales

¿Cómo comprar los paquetes VIP de BTS?

La venta de boletos VIP de BTS seguirá el mismo calendario que la preventa ARMY y la venta general anunciada por Ticketmaster:

Preventa ARMY para los conciertos del 7 y 9 de mayo: Viernes 23 de enero de 2026 a las 9:00 am (hora de CDMX).

Preventa ARMY para el concierto del 10 de mayo: Viernes 23 de enero de 2026 a las 12:00 pm (hora de CDMX).

Venta general: Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 am, como se tenía previsto originalmente.

Para acceder, los fans deberán contar con su ARMY Membership registrada previamente.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

¿Cuál es el costo estimado de los boletos VIP de BTS para el Estadio GNP?

El costo de los boletos VIP de BTS en México aún no se ha publicado. Sin embargo, de acuerdo con las cifras que se han revelado para otros países, se puede calcular un precio aproximado.

Por ejemplo, en Corea del Sur, los boletos con acceso a Sound Check se vendieron en 264 mil wones, equivalentes a unos $3 mil 189 MXN. En Japón, los paquetes VIP fueron anunciados en 45 mil yenes, alrededor de $5 mil 042 MXN.

No obstante, en Estados Unidos, Ticketmaster señaló que los precios se darán a conocer directamente en la fila virtual, con actualizaciones en tiempo real. De adoptarse esta modalidad en México, la boletera se metería en serios problemas con el fandom ARMY y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esta mañana se anunció que los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México se darán a conocer el jueves 22 de enero a las 9:00 am (hora de CDMX).