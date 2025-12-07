RM de BTS revela que la banda de k-pop estuvo a punto de separarse

RM, líder de BTS, reveló que la agrupación atravesó un momento complicado que los llevó a pensar en separarse a pesar de ser una de las banda de k-pop más importantes de la industria del entretenimiento.

RM revela que BTS estuvo a punto de separarse

Fue durante una reciente transmisión a través de la plataforma de Weverse que RM contó que durante el descanso que se tomó el grupo por el servicio militar que debían cumplir de manera obligatoria, consideraron seriamente terminar con la agrupación de tajo.

#RM also talking about #BTS future in his live on Weverse 💜



“We even thought a lot about like should we pause the team again here or not, but we LOVE our TEAM and it’s because of the love and hope from all of you watching right now! that we can decide to KEEP GOING” 😭💜 pic.twitter.com/gxXh0xFxu5 — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) December 6, 2025

“Hubo muchas veces en las que el equipo enfrentó situaciones donde podía haberse detenido. ‘¿Debemos disolvernos? ¿Deberíamos parar?’. Reflexioné sobre eso incontables veces. Aun así, agradezco que sigamos juntos”, afirmó.

Kim Nam-joon, nombre real del rapero, señaló a pesar de la fuerte revelación que tenía que limitar sus declaraciones respecto a las situaciones particulares que los llevaron a pensar en terminar con el grupo: “Hay cosas que no puedo revelar”, admitió.

RM habla del supuesto romance de Jungkook con Winter de Aespa

El idol compartió con ARMY, los fans de BTS, su opinión sobre las especulaciones que rodean a su compañero Jungkook, quien se dice, se encuentra en una relación con Winter de Aespa, después de que las agencias que representan a las bandas se negaron a comentar en torno a ello.

“Si algo pasa, lo difundirán”, señaló en referencia a sus compañeros de banda. “Pero tengo que tener cuidado con lo que digo durante una transmisión en vivo. No soy yo quien puede explicarlo todo”, afirmó.

Y agregó: “Chicos, no... Por favor, no busquen a nadie más. Ustedes acaban de llegar a mi estación y, bueno... Otros miembros tienen sus teléfonos. Ellos... Ellos van a encender sus luces si así lo desean”.

Louder Namjoonaa 💜💜📣



I really hope at least now people will start using their brains rather than just keeping them for decorative purposes 😑



Stop asking for other members every single time someone else goes live 😑#BTS #Live #RM #Weverse_LIVE #RM_Live pic.twitter.com/pvAzsvYnMq — SnacksForBangtan (@KDreamWorld21) December 6, 2025

“En el pasado, me adelanté por el equipo, pero ahora cada miembro es un individuo con su propia personalidad y tendencias. Lo que debía hacer ya no aplica”, aclaró durante el live.

RM también reveló nuevos detalles del próximo álbum de BTS, que será publicado en 2026. “El álbum está casi completo y practicamos todos los días”, puntualizó. La expectativa por el retorno de los miembros en conjunto es alta entre los seguidores del grupo.