División Minúscula lleva al cine su concierto en el Auditorio Nacional: Estreno y preventa

División Minúscula llega a los cines. Tras un año de descanso de los escenarios, la agrupación mexicana presentará en la gran pantalla un momento hito en su carrera: Su concierto sold out en el Auditorio Nacional del 1 de diciembre del 2024.

El largometraje División Minúscula en el Auditorio Nacional captura el final de la gira Y que el mundo espere, un recorrido que consolidó a la banda como uno de los actos más consistentes del rock mexicano contemporáneo.

Para quienes estuvieron ahí (y para quienes no), la proyección del concierto es la forma más cercana de entrar a una de las noches más significativas de la banda.

"Hay momentos que no se apagan. Cada coro, cada grito, cada instante que no queríamos que terminara… lo volveremos a vivir ahora en pantalla grande", expresó la agrupación en una reciente publicación sobre su llegada a los cines.

Estreno del concierto de División Minúscula en cines

El estreno se realizará el próximo 28 de mayo, exclusivamente en salas de Cinemex y estará disponible durante una semana en cartelera en 30 complejos a nivel nacional.

Por otro lado, la preventa se llevará a cabo el próximo 1 de mayo a las 9:00 horas (Ciudad de México). El metraje tiene una duración de 1 hora con 45 minutos y fue dirigido por Rodrigo Beruben.

División Minúscula lleva al cine el concierto con el que llenaron el Auditorio Nacional.



Se estrena el 28 de mayo en Cinemex a nivel nacional (solo por una semana).



No es un “greatest hits”, sino el registro de una banda en uno de sus momentos más sólidos. pic.twitter.com/4iBvIvM6J1 — DECO Va a ver A BTS (@DCECOFICIAL1) April 29, 2026

Por su parte, Cinemex ofrece una sinopsis de lo que podremos ver próximamente en salas seleccionadas: “En el escenario imponente del Auditorio Nacional, División Minúscula convierte una noche irrepetible en una experiencia cinematográfica que trasciende el concierto”, comienza.

“Con una puesta en escena envolvente y una conexión palpable con el público, este filme no solo documenta un show, sino que retrata el viaje emocional de sus integrantes y de quienes han crecido con su música”, sigue.

Finaliza: “Entre luces, guitarras y miles de voces al unísono, esta proyección es un testimonio de identidad, nostalgia y resistencia, donde cada acorde confirma que algunas historias no se escuchan… se viven".