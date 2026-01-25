¿ARMY, fans de BTS, marchan en CDMX HOY 25 de enero? Esto se sabe

Ilustración generada con IA sobre que representa una marcha de ARMY en la CDMX.

El caso de las presuntas irregularidades en la venta de boletos a través de Ticketmaster para los esperados conciertos en mayo del grupo surcoreano BTS sigue dando de qué hablar. Las seguidoras de esta agrupación, conocidas bajo el nombre de ARMY, siguen enfurecidas y estarían planeando una manifestación para este domingo 25 de enero.

Esta semana, las integrantes de ARMY iniciaron una fuerte campaña de presión contra la boletera, pues acusaron que no había claridad en torno a los precios y beneficios de los boletos, lo que podría complicar la experiencia de compra.

Agrupación surcoreana BTS se presentará en México. ı Foto: Especial

Después de una intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la plataforma exhibió los precios como correspondía… Sin embargo, ahora las seguidoras del grupo denuncian irregularidades en la venta, que llevaron a que las entradas se agotaran en cuestión de minutos.

ARMY exige esclarecimiento de estos hechos, fin a la reventa y la separación de Ticketmaster de todo lo relacionado con éste y otros eventos. Pero, ¿habrá una nueva marcha? Esto advirtieron las autoridades de la Ciudad de México.

Marcha ARMY por concierto de BTS en CDMX HOY 25 de enero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) publica un informe diario sobre las marchas, concentraciones y protestas que, cada día, se esperan en la capital mexicana.

Así, entre las movilizaciones esperadas para este domingo 25 de enero, se contempla una concentración organizada por el ARMY, es decir, seguidoras del grupo BTS.

La SSC-CDMX informó que esta movilización se espera a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde las integrantes del ARMY exigirán aclaración por las irregularidades que denunciaron en el proceso de compra de boletos para los conciertos.

Exigen precios justos de los boletos para el concierto del grupo surcoreano de música BTS, debido a las diferentes irregularidades que se presentaron durante la preventa al estar marcada por fallas técnicas, sospechas de acceso privilegiado para revendedores y reventa inmediata con precios inflados Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)



Se estima que alrededor de 60 personas acudan a la movilización, según la dependencia capitalina, y no se contempla que haya una marcha antes o después, que obstaculice el avance vial.

Sin embargo, no hay más información sobre esta concentración, ni siquiera en los canales oficiales de los grupos de ARMY en México. Antes esta semana se convocó una movilización similar, pero no se dio a conocer ninguna fotografía o evidencia de que se haya llevado a cabo.

