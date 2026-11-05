Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, junto a su esposa Laura, el 5 de noviembre de 2026.

Russell Brand, comediante británico, fue declarado culpable de cargos de violación y de agresión sexual en Londres este jueves. El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, en el tribunal de la Corona de Southwark deliberó más de ocho horas a lo largo de dos días.

Durante todo el juicio el también actor estuvo acompañado de su esposa Laura Gallacher, quien además declaró en su favor como testigo. Conoce quién es esta mujer y a qué se dedica.

¿Quién es Laura Gallacher, la actual esposa de Russell Brand?

Laura Gallacher es una bloguera y empresaria británica conocida por ser hermana de la presentadora deportiva Kirsty Gallacher. Nació el 28 de junio de 1987 en Inglaterra, por lo que tiene 39 años.

Además, trabajó en reclutamiento y en la apertura de restaurantes. Es aficionada a las manualidades, comparte sus creaciones en Instagram. Es hija de Bernard Gallacher, excapitán de la Ryder Cup.

¿Cómo se conocieron Laura Gallacher y Russell Brand?

Laura Gallacher y Russell Brand se conocieron en 2007 a través de la hermana de Laura, Kirsty Gallacher, presentadora de televisión y modelo; ella tenía 19 años y él 31 en ese momento. Aunque el actor se casó con Katy Perry en 2009, retomó su relación con Gallacher después de su divorcio con la artista.

El comediante y Laura se casaron en 2017. Su primera hija nació en noviembre de 2016, su segunda hija nació en julio de 2018 y su tercer hijo en 2023.

Russell Brand sale del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, junto a su esposa Laura, el 4 de noviembre de 2026. ı Foto: AP

Otras esposas de Russell Brand

Russell Brand estuvo casado con Katy Perry y se divorciaron formalmente en julio de 2012. La pareja se conoció por primera vez a la cantante estadounidense Katy Perry a mediados de 2009, cuando rodó un cameo para Get Him to the Greek, aunque el cameo fue eliminado de la película.

El actor y la cantante comenzaron a salir después de encontrarse de nuevo en los MTV Video Music Awards de 2009 en septiembre. Se comprometieron en Año Nuevo de ese mismo año durante unas vacaciones en India y se casaron allí el 23 de octubre de 2010 en una ceremonia hindú cerca del santuario de tigres Ranthambhore en Rajasthan.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2011, Russell Brand solicitó el divorcio a la artista a través de un mensaje de texto.

13 years ago, Katy Perry received a text from Russell Brand asking for a divorce before going on stage pic.twitter.com/fl5I7DIOT1 — popculture (@notgwendalupe) December 30, 2024

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