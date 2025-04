Russel Brand, ex esposo de Katy Perry, es acusado de abusar de cuatro mujeres; él responde | VIDEO

Russel Brand, ex esposo de Katy Perry, es acusado de abusar a cuatro mujeres

Russel Brand, reconocido actor y comediante inglés que también es ampliamente conocido por su pasada relación con Katy Perry, ahora ha sido acusado de una serie de delitos contra cuatro mujeres.

¿De qué acusan a Russel Brand?

La Policía Metropolitana de Londres anunció la imputación contra Russel Brand por presunta violación y agresión sexual contra cuatro mujeres. El actor comparecerá ante un tribunal londinense el próximo 2 de mayo.

Las autoridades detallan que el ex de Katy Perry ya había negado las acusaciones en el pasado. Sin embargo, la investigación que comenzó en septiembre de 2023, hace que ahora enfrente cargos por violación, agresión indecente, violación oral y dos cargos más de agresión sexual.

La policía señala que el actor habría violado a una mujer en Bournemouth en 1999. Además, en 2001, habría agredido sexualmente a otra en Westminster, Londres. También se le acusa de violar oralmente y agredir sexualmente a dos mujeres más en 2004 y 2005.

El detective Andy Furphy, quien es el que lleva el caso, declaró que la investigación sigue abierta y las denunciantes están recibiendo apoyo de los agentes especializados. También ha solicitado apoyo de tener más información relevante para el caso contra el famoso.

Russel Brand reacciona a las acusaciones en su contra

A través de su cuenta de Instagram, Brand expresó: “Sabemos que la ley de ha convertido en un arma usada contra personas, instituciones y hasta naciones que no toleran niveles de corrupción sin precedentes”, dijo.

También mencionó como era su vida cuando era joven y antes de conocer a su familia: “Fui un tonto, un adicto a las drogas, al sexo, un imbécil, pero jamás fui un violador. Nunca me he involucrado en acciones no consensuadas, rezo para que puedas verlo al mirarme a los ojos”, pidió.

Posteriormente, el actor agradeció al público y señaló que el tema seguirá abierto a discusión, señalando además que tendrá la posibilidad de defenderse en la corte en Inglaterra.

Usuarios en redes sociales han dividido sus opiniones sobre si Russel Brand habría cometido el delito o no. Hay que mencionar que el actor tiene un exitoso canal en YouTube donde comparte su opinión sobre polémicas en espectáculos y temas políticos.