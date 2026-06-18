¿A qué hora inicia el show de Sonido Cóndor en el Ángel de la Independencia?

La pasión por la Selección Mexicana se vivirá con música y baile en el Ángel de la Independencia, donde el legendario Sonido Cóndor será el encargado de poner el ambiente sin importar el resultado del partido contra Corea del Sur.

El sonidero oriundo de La Merced, que tiene más de cuatro décadas de trayectoria, se suma a la fiesta futbolera más esperada del mundo para acompañar a miles de aficionados que se reunirán en Paseo de la Reforma.

Conoce a partir de qué hora el ritmo sonidero encenderá la noche capitalina desde el Ángel de la Independencia.

¿A qué hora inicia el show de Sonido Cóndor de HOY en el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con la información difundida en redes sociales por el equipo de Arnulfo Aguilar Vazquez, el espectáculo de Sonido Cóndor comenzará en punto de las 18:00 horas.

Desde anoche y durante esta mañana, técnicos y camiones de sonido de El Gigante de los Sonidos en México instalaron el templete y los potentes bafles que darán vida a la fiesta sonidera de esta tarde.

Se espera que miles de personas asistan a este show de Sonido Cóndor, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar del ambiente previo y posterior al partido de la Selección Mexicana contra Corea.

¿Cómo llegar al show de Sonido Cóndor en el Ángel?

El evento protagonizado por Sonido Cóndor se realizará sobre Paseo de la Reforma, a un costado del Ángel de la Independencia, en el corazón de la Ciudad de México.

Para llegar, se puede utilizar el Metro (estación Insurgentes de la Línea 1 o Sevilla de la Línea 1) y caminar unos minutos hacia el monumento. También hay acceso por Metrobús en la estación Reforma.

Debido a los cortes de circulación en carriles centrales, se recomienda usar transporte público o llegar con tiempo para evitar contratiempos.

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