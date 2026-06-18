Colombianos celebran en el Ángel de la Independencia tras triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en el Mundial 2026

La afición colombiana desató la fiesta en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán en su debut dentro del Mundial 2026, resultado que provocó una inmediata movilización de seguidores hacia Paseo de la Reforma para celebrar el arranque del torneo.

Minutos después del final del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, cientos de aficionados comenzaron a concentrarse en el emblemático monumento, que nuevamente se convirtió en uno de los principales puntos de festejo del torneo en la capital del país.

La reunión de seguidores cafeteros creció rápidamente conforme avanzó la noche, con banderas, camisetas amarillas y cánticos dedicados a la selección nacional. El ambiente se tornó festivo en torno al Ángel de la Independencia.

Entre los asistentes se observaron familias, grupos de amigos y seguidores organizados que convirtieron la zona en un punto de encuentro masivo tras el resultado positivo de Colombia en su debut mundialista.

Pese a la lluvia, colombianos festejan en el Ángel de la Independencia la victoria de #Colombia vs #Uzbekistán 3-1. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/rPJdxKiDE6 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 18, 2026

El combinado sudamericano inició su participación en la Copa del Mundo 2026 con un triunfo por 3-1 ante Uzbekistán, en un partido que marcó su regreso a la competencia tras su ausencia en la edición anterior.

El resultado generó una fuerte respuesta de su afición, que no solo celebró en el estadio, sino que trasladó el festejo a las calles de la Ciudad de México, una de las sedes principales del torneo.

El Ángel de la Independencia, epicentro de festejos mundialistas

El Ángel de la Independencia se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión de aficionados durante el Mundial 2026, especialmente tras partidos disputados en la capital mexicana.

🚨 “Vámonos al Ángel”



Lo que dicen los aficionados colombianos por el triunfo de la selección de su país en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/pmMPwClPez — Irving (@IrvingPineda) June 18, 2026

En esta ocasión, la afición colombiana protagonizó una de las celebraciones más visibles del torneo hasta el momento, reforzando el papel de Paseo de la Reforma como escenario recurrente de festejos futboleros internacionales.

En este caso, la presencia colombiana destacó por su magnitud y organización, convirtiendo nuevamente el corredor de Paseo de la Reforma en un escenario de expresión futbolera internacional.

#PrecauciónVial | Continúa presencia de aficionados en la Glorieta del Ángel de la Independencia, corte a la circulación en Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Ahuehuete y La Diana en ambos sentidos. pic.twitter.com/CkkVRD3U0h — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 18, 2026

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MSL