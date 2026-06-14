Christian Nodal besa a una fan viejita en pleno concierto | VIDEO

Christian Nodal protagonizó un momento viral recientemente durante la presentación en la Arena Monterrey, cuando por accidente compartió un beso con una fanática de la tercera edad, que reaccionó tan sorprendida como él.

A través de los años, el artista ha destacado por siempre mantenerse cercano a sus fanáticos, pues en presentaciones suele acercarse a ellos para interactuar de alguna forma.

A pesar de las críticas que recibe en ocasiones por “pasarse de coqueto”, Christian Nodal no ha dejado de lado el momento de las interacciones y esto provocó que ahora, tuviera el momento viral con una viejita a la que besó de manera inesperada.

Christian Nodal besa a una fan viejita en pleno show

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver al intérprete de ‘Adiós amor’ junto con una mujer de la tercera edad. Aparecen muy sonrientes y él se acerca para darle un beso en la mejilla.

En ese momento, ella lo voltea a ver y sin querer se besan. El beso dura apenas un segundo y cuando, ambos se separan y ella parece disculparse avergonzada por lo que acaba de pasar.

Mientras tanto, el público grita y hay mucha emoción en el ambiente por el divertido intercambio. Tras unos segundos, él se acerca a otra señora de la tercera edad y se saludan con normalidad.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al curioso momento; si bien generó burlas en contra del artista y de su esposa Ángela Aguilar, también fue fuente de envidia para los fans del cantante de regional mexicano. Algunas reacciones de los Internautas fueron:

"Ángela salió del chat“.

“Es una persona mayor pero por dentro seguimos siendo jóvenes“.

“Ahora va por las abuelas”

“Todas queremos ser la doña”.

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