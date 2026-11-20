Odette Orlena se encuentra en el centro de la polémica tras haber “sacado del closet”, como se dice popularmente a revelar la “verdadera” sexualidad de alguien, a unos reconocidos cantantes de corridos tumbados.

La creadora de contenido es reconocida por sus trends virales en TikTok y por codearse con grandes personalidades del entretenimiento, incluyendo a varios artistas del regional mexicano contemporáneo.

Ha sido por este motivo que a través de los años se ha relacionado de manera directa con personajes como Tito Double P, Natanael Cano, Peso Pluma y más, por lo que presume saber detalles de la vida de algunos de ellos.

Y es que recordemos que en el pasado, la influencer sostuvo lo que muchos pensaron que fue un romance con el intérprete de ‘dopamina’ y hasta le preguntaron en el programa sobre él.

¿Qué dijo Odette Orlena sobre la sexualidad de Tito Double P y Gabito Ballesteros?

Fue en una conversación nocturna que Odette Orlena hizo polémicas declaraciones. En un inicio, aseguró que no podía decir nada, aunque terminó por soltar “¡es gay" y después, sus compañeros comenzaron a preguntar de quién estaba hablando.

“El que le mencionaron ayer”, adelntó Rod Contreras y momentos después, ella confirmó en voz muy baja “Tito” y agregó “todas las noches platicábamos hasta que nos quedábamos dormidos.

👀🗣️ OD​​ETTE ORLENA DESATA ESPECULACIONES TRAS SUS COMENTARIOS SOBRE TITO DOUBLE P Y GABITO BALLESTEROS



La creadora de contenido hizo declaraciones que generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Sus palabras y el video que circula ya dieron pie a numerosas… pic.twitter.com/I0RFK1yRLL — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 19, 2026

Entonces, uno de los habitantes comentó que él habpia escuchado hablar de otro artista que también sería homosexual, diciendo que en su nombre había una B, por lo que ella respondió “pues sí, porque se lo co***”, expresó y agregó “mi rival de amores, pues claro, se lo cul**** acá”.

“Yo decía ¿por qué me está hablando y tirando el rollo?“, recordó y luego Rod recordó que alguno de los mencionados tiene novia y ella respondió ”pues nomás de tapadera".

Enseguida, en redes sociales comenzó a especularse si el segundo personaje podría ser el cantante Gabito Ballesteros, quien actualmente es novio de la actriz mexciana Samadhi Zendejas.

Otros señalaron que podía tratarse en su lugar de Beto Sierra, otro artista musical que ha compartido en el pasado momentos con Tito Double P, pues se sabe que llegaron a entrenar juntos.

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