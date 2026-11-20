Odette Orlena protagonizó uno de los momentos virales más intensos de los últimos días en La Mansión VIP después de que decidió vulnerarse con sus compañeros y contarles que habría sufrido abuso sexual en el pasado.

Odette Orlena entra en crisis tras compartir historia de abuso

La joven se mostró inquieta cuando comenzó a recibir varios mensajes de apoyo por el abuso que sufrió. Sorprendida y al borde del llanto, dijo que no pensó que las cámaras la grabaran cuando compartió lo que le pasó y se hizo responsable de lo que sufrió.

Odette pensó que no habían escuchado cuando contó como su amigo se propaso con ella :( #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/aiMUEZ6Wim — Haaland Verse (@haalandverse) November 19, 2026

“No ocupan creerme de nada, no pasa nada porque igual una tiene la culpa de varias cosas porque uno sabe cómo está la realidad de las cosas entonces uno tiene que ser más inteligente. No tiene la culpa nadie”, declaró Odette Orlena.

Pese a esto, ella agradeció por el apoyo, pero se vio cada vez más afectada. “Es que sí escucharon, p**a madre”, dijo antes de romper en llanto con Tony Aguirre, quien trataba de contenerla. “Tampoco quería que supiera tanta gente”, agregó.

¿Qué le pasó a Odette Orlena? Esta fue su historia de abuso

Fue en una conversación con varios participantes que Odette Orlena contó que un amigo la acompañó a un viaje a Cannes y a otras partes de Europa. “Me caía bien, me cotorreaba super bien con él”, recordó.

Contó que antes a ella no le parecía mal dormir con un hombre, pues “decía es mi amigo”, por lo que no tuvo problema en compartir con él y solo dividieron el espacio con almohadas, así como que aquella noche no pasó nada y siguieron los planes normales.

Por la confianza, ella accedió a compartir un cuarto con dos camas en el nuevo destino y después de salir y beber en la playa, ella comenzó a notar un comportamiento que ahora sabe que fue extraño hacia ella por parte de él.

Que fuerte lo que acaba de contar Odette, la quiero abrazar. No está sola, me da sentimiento que ella misma dice que no dijo nada porque no sirve hacerlo. Que fuerte todo lo que sufrió.#LaMansionVip #LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/kPeuGHeG92 — marea 🌊 (@SoleSurvivoor) November 18, 2026

“Me puse bien peda y llegamos al cuarto de hotel y yo me boté en mi cama, así entraje de baño. Le dije que se metiera a bañar y me avisara para yo bañarme e ir a cenar porque habíamos quedado con el Nata (Natanael Cano) y su mánager”, contó.

La joven contó que se quedó dormida y cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en otra cama. “Dijo que me quería meter a bañar”, recordó y al buscar a un tercero, explicó que el sujeto le dijo al otro que le había quitado el traje de baño a Odette para meterla a bañar mientras ella estaba dormida.

“Intentó echarme la culpa a mí porque estaba entusiasmada y dije la cagué. Nunca dije nada porque no sirve de nada y también fue mi culpa un poco”, expresó visiblemente afectada. Tras esto, ella decidió seguir con su viaje y simplemente no hablar con su agresor.

“Nunca le dije nada a ese wey ni a nadie”, dijo e incluso, recordó que tanto su mamá como su actual pareja le han dicho que lo que pasó sí fue su culpa en parte, por confiar de más en el hombre

Van a fingir demencia a lo que Odette dijo aquí??



A quien se le ocurre decirle que es su culpa #LaMansionVip2#LaMansionVip pic.twitter.com/YKyQZiIA99 — Mari (@whoareq) November 18, 2026

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