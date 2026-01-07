¿Quién era Gerson Leos, integrante de Banda MS, y de qué falleció?

La repentina muerte de Gerson Leos, integrante de la reconocida Banda MS de Sergio Lizárraga, sacudió a los fans del regional mexicano. El músico, de apenas 36 años, perdió la vida el 6 de enero de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, de forma inesperada.

La agrupación y sus seguidores despidieron al intérprete con gratitud y cariño. Aseguran que su legado permanecerá en la música, que será un recordatorio constante de su talento.

En La Razón de México te contamos quién era Gerson Leos y brevemente su trayectoria con la Banda MS. Además, te contamos las causas que condujeron a su muerte.

¿Quién era Gerson Leos, integrante de Banda MS?

Gerson Leos tenía 36 años, era originario de Mazatlán, Sinaloa. Se desempeñaba como tecladista de Banda MS, por lo que su labor incluía aportar arreglos y acompañamientos para enriquecer el sonido característico de la agrupación sinaloense.

Su talento musical y su versatilidad lo convirtieron en un miembro valioso, capaz de dar soporte tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones de estudio. Aunque no era uno de los rostros más conocidos del grupo, su trabajo era fundamental para mantener la calidad y el estilo que han llevado a la Banda MS a ser considerada una de las más importantes del género.

Gerson Leos también tocaba la guitarra y el clarinete, además, antes de colaborar con la agrupación, trabajó con La Falsa Orquesta Cubana y Espinoza Paz.

Sobre su vida personal se sabe que estaba casado con la mezzosoprano Sarah Holcombe. Juntos tuvieron tres hijos. Del mismo modo, era aficionado al beisbol.

¿De qué falleció Gerson Leos, músico de Banda MS?

Gerson Leos, quien fuera parte de Banda MS, falleció el 6 de enero en Mazatlán, Sinaloa, mientras participaba en un partido de beisbol. De acuerdo con los reportes, el músico sufrió un infarto fulminante que no le permitió recibir atención médica a tiempo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales, donde expresaron profundo dolor y destacaron la calidad humana y artística de Gerson. “Siempre quedará con nosotros en su música y en el recuerdo”, señalaron en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de los intérpretes de “Mi mayor anhelo”.

Compañeros de la industria, amigos y fanáticos se unieron en muestras de cariño y solidaridad hacia la familia del músico. De igual forma, muchos recordaron a Gerson Leos por su carácter amable y su entrega en el escenario.