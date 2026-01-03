El inicio de 2026 ha estado marcado por una intensa conversación sobre el cantante puertorriqueño Anuel AA, quien en los últimos días ha aparecido en videos y fotografías con un aspecto físico que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Está enfermo? Anuel AA preocupa a fans por su misterioso aspecto físico

En clips compartidos por fanáticos que se encontraron en México al intérprete de “Ella quiere beber”, luce visiblemente más delgado, con el rostro demacrado, pómulos marcados y una expresión cansada que muchos usuarios describen como “irreconocible” y “alarmante”.

Las imágenes del puertorriqueño Anuel AA se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su inquietud. Algunos comentarios fueron: “Se ve muy mal, no parece él”, “Tiene la mirada apagada” y “Algo no está bien, se nota”.

Anuel AA cambió drásticamente ı Foto: IG anuel/Especial

Mientras algunos internautas han lanzado teorías alarmistas sobre enfermedades como el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) o adicciones, otros piden respeto por la privacidad del famoso trapero. Por ahora, no existe información oficial sobre el estado de salud de Anuel AA.

Sin embargo, este no es el primer episodio en el que el físico del cantante de “Hasta la muerte” genera debate público. A finales de 2025, durante su gira A Fuego Europe Tour, el artista canceló y reprogramó varios conciertos en España alegando “motivos de salud”, lo que despertó especulaciones sobre su bienestar entre sus fans.

Anuel no llega a 2026



En años anteriores, el propio intérprete explicó su pérdida de peso como un resultado de dietas estrictas, entrenamientos intensos y un estilo de vida disciplinado que incorporó a su vida. En entrevistas llegó a responder directamente a las críticas con frases como: “No entiendo… que si Anuel está bien flaco, que si las drogas. Mire, yo lo que estoy es ready”.

Sin embargo, en esta ocasión el aspecto del famoso es en extremo delgado. Hasta el momento, ni Anuel AA ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado actual.

Anuel AA visitó México hace unos días

A finales de diciembre Anuel AA fue visto en México, donde interpretó corridos tumbados. Además, posó junto al cantante mexicano de corridos Luis R Conriquez mientras interpretaba una canción dedicada al CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación).

El puertorriqueño también ofreció una presentación en la que incluyó un corrido en honor a El Mencho, líder del CJNG, y fue fotografiado portando rifles en compañía de supuestos asesores.

Del mismo modo, sus fans difundieron una imagen en la que el trapero aparece junto a Chiricuazo, un presunto exsicario del Cártel del Noreste (CDN), y Makako, un youtuber que supuestamente está ligado a la facción de la Chapiza.