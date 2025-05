Karol G dice que su relación con Anuel AA ‘fue un infierno’; él reacciona | VIDEO

Karol G habló como nunca de su relación con Anuel AA y lo complicado que fue dejar su noviazgo en el reciente documental de Netflix, Mañana fue muy bonito, donde explora temas como la complejidad de ser mujer en la industria musical urbana y los temas personales que la han rodeado a lo largo de su vida.

Karol G y su relación con Anuel AA

Fue un fragmento del documental de Karol G el que despertó la curiosidad del público, pues en este, habló sobre su antigua relación con Anuel AA, un tema que no suele abordar, pues ha preferido mantener en lo privado para permanecer fuera de polémicas.

Anuel AA y Karol G anuncian que se separaron ı Foto: Especial

Y es que a pesar de que la pareja se llegó a comprometer, fue en 2021 que informaron sobre su ruptura y cada uno decidió avanzar por separado en sus vidas, él incluso formando una familia con Yailín la más Viral poco tiempo después.

Ahora, ‘La Bichota’ se sincera sobre lo complicado que fue abandonar la relación y como no se creyó capaz de hacerlo. “En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", inicia.

“Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, expresa.

Hay que mencionar que este fragmente ha sido tomado de la premiere de la artista, pues el documental llega a Netflix el próximo 8 de mayo.

Anuel AA reacciona a la

Ante la viralidad del fragmento, el cantante fue cuestionado ruante una entrevista con Alofoke, quien decidió mantenerse al margen de la polémica y señaló que no realizaría algún comentario polémico, como habría hecho en otro momento.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tetas”, dijo Anuel AA.