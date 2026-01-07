Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, ¿qué le pasó?

La música regional mexicana está de luto. La tarde del martes 6 de enero, la Banda MS confirmó el fallecimiento de su tecladista Gerson Leos, quien formaba parte de la agrupación como pianista y músico versátil.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde los intérpretes de “Mi mayor anhelo” y “El color de tus ojos” publicaron una fotografía del músico acompañada de un mensaje lleno de gratitud y dolor.

Muere Gerson Leos, de la Banda MS ı Foto: La Razón de México

Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS; lo despiden con emotivo mensaje

Mediante una publicación de redes sociales, la Banda MS se despidió de su músico Gerson Leos, de 36 años.

TE RECOMENDAMOS: Cubierta de dorado Sydney Sweeney posa sin ropa para la revista W y enciende las redes sociales con las fotos

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en su camino”, escribió la banda en Instagram.

¿Qué le pasó a Gerson Leos, integrante de Banda MS?

Según reportes de medios locales, Gerson Leos de la Banda MS falleció tras sufrir un infarto fulminante mientras participaba en un partido de béisbol en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Tenía 36 años.

El músico, conocido por su talento en el piano, la guitarra y el bajo, perdió la vida durante los primeros días de enero, lo que generó una ola de condolencias entre seguidores y colegas del género regional mexicano.

El público lo recordó en redes sociales como una persona alegre y amable. Artistas como Jorge Medina, Eden Muñoz, Joss Favela, Pepe Garza y Oswaldo Silvas de la Banda MS, se unieron a la tristeza de la noticia. Algunos comentarios en Instagram fueron:

“No lo puedo creer“.

“Qué noticia tan triste y tan inesperada, mi más sentido pésame. Una persona llena de amor por la músicaaaaaa“.

“La banda no sera lo mismo sin ti. Descansa en paz Gerson Siempre en nuestros corazones. Este año lo vi varias veces y tuve la oportunidad de convivir con él, siempre tan linda persona siempre vivirás en mi Corazón”.

“No lo puedo creer, este año lo vi varias veces y tuve la fortuna de convivir con él, siempre muy amable. Se va un ángel. Mucha fortaleza a su familia”.

La muerte de Gerson Leos deja un vacío en la Banda MS y en el corazón de sus seguidores, quienes lo recordarán por su talento y pasión.