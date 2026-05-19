¿Quién es Óscar Medinaceli, el extorsionador de Paola Belmonte?

Paola Belmonte consiguió justicia 13 años después de que el caso de su video filtrado con su entrenador se hiciera viral, pues le dictaron 10 años de cárcel a Óscar Medinaceli, quien fue hallado culpable por los delitos de pornografía, coacción, extorsión y violencia familiar.

“Lo que te toca afrontar en la vida lo tienes que afrontar y la verdad es que durante todo este tiempo para mí ha sido una serie de caídas y levantadas”, aseguró Paola Belmonte durante una entrevista con Radio Deseo.

Paola Belmonte logra justicia contra su agresor Óscar Medinaceli, condenado a 10 años de prisión



El caso demoró 13 años y llegó hasta Sucre, al final la justicia le dio la razón a Belmonte. María Galindo celebró esta victoria en nombre de todas las mujeres que sufren violencia pic.twitter.com/NG4BbI5sl4 — Joaquin Martela Informa (@martelainforma) May 19, 2026

¿Quién es Óscar Medinaceli?

Óscar Medinaceli es un ciudadano boliviano, quien fue conocido por el caso de violencia de género y extorsión contra la presentadora de televisión. Es poco lo que se sabe de él, más allá de que sostuvo una relación con la famosa.

Fue hace más de 10 años que comenzó a circular un video íntimo de Paola Belmonte en el que la presentadora de noticias tenía intimidad con su entrenador del gimnasio.

Esto fue interpretado como infidelidad a su esposo, Martín Sotomayor y el material fue difundido ampliamente en redes sociales y diversas páginas para adultos.

Si bien al momento de la filtración, Belmonte y Sotomayor ya se encontraban separados y en proceso de divorcio, la filtración del video puso a la bolivariana en el centro de las críticas, tras exponerse una situación personal.

En 2014, Belmonte presentó una acción judicial para proteger su privacidad. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a su favor, ya que el video había sido publicado de manera ilegal y sin el consentimiento de ella.

Desde entonces se identificó al responsable, Oscar Medinacelli Rojas, quien incluso intentó extorsionarla con la suma de 20 mil dólares para no hacer público el material. Este fue un episodio oscuro para la vida y carrera de Paola Belmonte.

Resulta que él había colocado una cámara oculta para registrar el acto íntimo sin su consentimiento. Cuando la víctima quiso terminar con su relación, Medinaceli la amenazó con difundir el video, de atentar contra ella y su familia; también le pidió dinero para no difundir las imágenes.

“Fueron semanas de violencia y acoso porque aparecía en todos lados, aparecía en la puerta de mi trabajo, en los lugares donde yo iba”, recordó la víctima.