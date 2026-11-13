Las BZRP Music Sessions sin duda se convirtieron en uno de los proyectos más influyentes de la música urbana en los últimos años, pues son colaboraciones que alcanzaron repercusión global tales con artistas como Shakira, Daddy Yankee, J Balvin, René y Villano Antillano.

Ahora, a siete años de su lanzamiento por primera vez, el productor argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores al revelar que el exitoso formato llegará a su fin.

Bizarrap anuncia que no hará más Music Sessions: ‘Está llegando a su fin’

Durante la ceremonia de los Latin Grammy 2026, el miércoles 11 de noviembre, Bizarrap recibió el premio a Mejor Canción Urbana por su trabajo junto a Daddy Yankee y Santi Alvarado.

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En su discurso de agradecimiento, el argentino compartió un mensaje que tomó por sorpresa a la industria musical y a sus millones de seguidores pues anunció que sus populares sesiones están por terminar.

“Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y hasta ahora está llegando a su fin”, expresó.

Además, confirmó que la sesión número 66 marcará el cierre de este proyecto que nació en 2019. Desde finales de 2025, el músico comenzó a utilizar la terminación “/66” en la numeración de sus lanzamientos, una pista que muchos fanáticos interpretaron como una cuenta regresiva hacia el final del proyecto.

Bizarrap explicó que creó las Music Sessions para dar identidad y espacio a artistas emergentes y consolidados, sin importar el nivel de popularidad que tuvieran. Antes de concluir su intervención en los Latin Grammy 2026, también pidió seguir apoyando a los nuevos talentos.

A lo largo de los años, las BZRP Music Sessions reunieron a figuras como Shakira, J Balvin, Quevedo, Peso Pluma, René y Natanael Cano, que acumulan millones de reproducciones.

¿Cuál fue la última Music Session que hizo Bizarrap?

La última Bizarrap Music Session es la número 66, la cual es la colaboración con Myke Towers, identificada como la 42/66, que fue publicada en junio de este año. Esta y el resto de las sesiones del argentino se encuentran disponibles en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music y otras plataformas digitales.

En total, serán 66 colaboraciones, por lo que todavía quedan 24 sesiones antes del cierre de este famoso proyecto.

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