Daddy Yankee es nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2026 este 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas

La Academia Latina de la Grabación rindió homenaje a Daddy Yankee como la Persona del Año 2026 en Las Vegas, el miércoles 11 de noviembre, en una noche inolvidable.

El astro del género urbano asistió a la gala junto a su mamá, su hijo y sus hermanos. Durante la velada, numerosos cantantes como Tito El Bambino, Jowell & Randy y Feid, subieron al escenario para interpretar los grandes éxitos de su repertorio ante una audiencia extasiada que coreó cada canción.

Así se vivió el homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año en los Latin Grammy 2026

El homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año en los Latin Grammy 2026 comenzó con una cena de gala y duró casi tres horas. Jorge Drexler dio una breve introducción mientras DJ Playero tocaba algunos de los primeros éxitos del puertorriqueño.

De inmediato, Anthony Ramos abrió el espectáculo musical con una versión en salsa de “Coraza divina”. Acto seguido, Tito El Bambino, Jowell & Randy, Feid y Trueno hicieron vibrar el MGM Grand Marquee Ballroom al cantar “Gasolina”.

Tito El Mambino también recordó que tenía 12 años cuando conoció a Daddy Yankee por primera vez. “Para mí es un hermano mayor. Él tenía visión y creía en las nuevas generaciones. Pido que Dios le dé larga vida a este caballero. Gracias por lo que has hecho para toda la industria”, expresó emocionado.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la legendaria agrupación The Sugar Hill Gang, de la cual es fanático Daddy Yankee, sorprendió al puertorriqueño con “Rapper’s Delight”. Además, raperos de la nueva generación como J Noa, Paulo Londra, Trueno, Feid y Ryan Castro se unieron para interpretar un popurrí de freestyle con “Rompe”, “Gangsta Zone” y “Somos de calle”.

Además, Reik y Luísa Sonza adaptaron “Ella me levantó” al estilo bossa nova; Farruko, Rawayana y Kapo cantaron “La despedida” en estilo reggae; mientras que Tito Nieves, Oscar D’León y Nathy Peluso le dieron un toque salsero a “Despacito”.

Asimismo, Natalia Jiménez y Pablo Alborán ofrecieron una emotiva interpretación en balada de “De vuelta pa’ la vuelta”.

Para finalizar el homenaje como Persona del Año en los Grammy Latino 2026, J Balvin y LL Cool J le entregaron el galardón al reguetonero puertorriqueño. Luego, Daddy Yankee expresó su gratitud, dio la gloria a Dios, habló sobre su fe y salud mental, y agradeció a sus colegas. Terminó cantando “Botz”, “Sonríele” y “Lo que pasó, pasó”.

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