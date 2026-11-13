Rosalía y Lux se coronan en los Latin Grammy

La noche de los Latin Grammy fue para Rosalía. Con LUX se llevó su tercer gramófono a Álbum del Año; los anteriores los había ganado con El mal querer y Motomami. La ceremonia de ayer fue la cereza del pastel de un 2026 en el que rompió esquemas con su tour, que incluso fue celebrado por la ganadora del Nobel de Literatura Anne Carson.

“LUX ha sido un salto al vacío. Es importante decir tu verdad, este disco es la mía…”, dijo conmovida hasta las lágrimas y cerró con un deseo: “Por más luz en el mundo, ojalá”.

ANITTA llevó al escenario la cultura negra de Brasil. ı Foto: Reuters y AP

Rosalía estaba nominada en siete categorías y se llevó seis gramófonos, incluido el de Mejor Canción por “La perla”, junto a Yahritza y Su Esencia. “Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio ‘La Perla’ no existe”, dijo, y aprovechó para dejar otro buen deseo: “Si se han encontrado con una perla, ojalá que la vida les traiga un diamante, porque la vida ya no está para bisuterías”.

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos, se rindió ante Rosalía, la gala inició con ella: cantó “La rumba del perdón”, “La perla” y “Dios es un stalker”. Llevó diversos guiños al ballet con artistas haciendo figuras propias de este arte, pero también evocó a Degas y regaló un juego visual que cautivó, gracias al atuendo de los bailarines.

THE WARNING, ayer. ı Foto: Reuters y AP

La velada estuvo marcada por el premio a Persona del Año para Daddy Yankee, quien lo recibió de manos de la leyenda Janet Jackson, quien destacó: “Se requiere visión y valentía para ayudar a transformar el sonido de la música y crear nuevas posibilidades para los artistas que vienen después de ti. Eso es lo que hizo Daddy Yankee”.

Visiblemente sorprendido y agradecido por coincidir con Jackson, El Boss expresó: “El reguetón fue una música que comenzó de abajo, en el underground, en la calle. Una vez el gobierno pensó que éramos unos criminales”.

Daddy Yankee también ofreció un espectacular show en el que refrendó la relevancia del reguetón y el papel que el artista ha jugado en esta historia.

KAROL G cantó con mariachi y lució un vestido con guiños a esta tradición. ı Foto: Reuters y AP

Con la bandera de Puerto Rico como la capa de un príncipe y con Bizarrap en la tornamesa e invitados especiales, cantó “Ella me levantó”, “Con calma”, “Dura”, “Botz” y la canción que internacionalizó el género, “Despacito”. No faltó “Lo que pasó, pasó”, “Gasolina” y “Pokito”, tema en el que dialoga con la India y que forma parte de su nuevo álbum. Un recorrido en el que lo acompañaron LL Cool, Diljit Dosanjh y Bad Gyal.

Otra galardonada fue Karol G en Mejor Álbum Musical Urbano con Tropicoqueta. La colombiana refrendó el orgullo de ser latinoamericana. “Lo más importante es tener un disco con el que estoy girando y siento que cuando estoy cantando, la gente se siente orgullosa de ser latina y de llevar su bandera con ellos. Eso es lo más lindo: ver mi reguetón, bachata, mariachi, porque eso somos nosotros, todo eso y mucho más”, expresó.

También sirvió una presentación digna de recordar: Acompañada de una orquesta de música clásica, deleitó con “Ese hombre es malo” y rindió también un homenaje a la cultura del mariachi.

Nathy Peluso y Luis Figueroa, ayer. ı Foto: Reuters y AP

Otro galardón importante y que fue la sorpresa de la noche fue el de Grabación del Año para el argentino Milo J, por “Niño”, quien regaló una presentación histórica al lado del aclamado Gustavo Santaolalla y Trueno.

Otros reconocimientos fueron para Anitta en Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués por Equilibrivm, con el que aprovechó para ensalzar la “cultura negra borrada en Brasil”, y Aria Vega fue la Mejor Nuevo Artista.

La velada contó con dos homenajes. El primero para el mexicano José Alfredo Jiménez por los 100 años de su nacimiento. Comenzó con una versión rockera de The Warning de “Te solté la rienda”, que no tuvo la mejor recepción en redes sociales. Luego continuó con “La media vuelta” a cargo de Reik y concluyó con “El Rey”, con Camila Fernández, acompañada de un mariachi.

DADDY YANKEE recorrió casi tres décadas de trayectoria con invitados. ı Foto: Reuters y AP

El otro tributo fue para Willie Colón, el fallecido arquitecto de la salsa. Niña Pastori fue la encargada de iniciar con una versión aflamencada de “Oh, qué será?”, para luego dejar a Ángel Cucco Peña con “Idilio”, junto a Fonseca y el hijo del salsero, Miguel Colón. Se unió Nathy Peluso con “Usted abusó” y el homenaje cerró con Luis Enrique con “El gran varón” y Grupo Niche puso sabor con “La murga”.

Karol G cantó con mariachi y lució un vestido con guiños a esta tradición

MEXICANOS PREMIADOS