¿Quién es Marianela Rodríguez del Exatlón México? Edad, deporte y de dónde es

La atleta Marianela Rodríguez es una de las nuevas integrantes de Exatlón México. Se sumó a la temporada 10.

Marianela se incorporó como refuerzo del equipo azul, luego de la eliminación de una de las integrantes de es escuadra.

¿Quién es Marianera Rodríguez de Exatlón México?

Marianela Rodríguez es una atleta, modelo y comunicadora mexicana de 29 años. Es originaria de la ciudad de México.

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Antes de incursionar en los circuitos de Exatlón, Marianela ya contaba con amplia experiencia frente a cámaras y micrófonos.

Se desempeñó como locutora de radio —formando parte de programas como El bocinazo— y participó en diversos formatos televisivos de competencia física.

Entre sus apariciones previas destacan el programa Combate y el reality La Isla: Desafío Grecia y Turquía en 2024, donde puso a prueba su resistencia física y mental en escenarios internacionales.

En su faceta personal, mantiene una relación sentimental con Pablo, el cocinero guatemalteco que ganó notoriedad en 2026 por su participación en MasterChef 24/7.

A través de redes sociales, ambos han compartido momentos de su noviazgo, celebrando recientemente su cuarto aniversario juntos, lo que también impulsó la visibilidad pública de Marianela entre la audiencia televisiva.

El 9 de noviembre de 2026 entró a Exatlón como refuerzo novata al Equipo Azul tras la eliminación de Paulina.

En su debut dentro de la competencia por la Villa 360, se midió directamente ante Joana Vidal, refuerzo del Equipo Rojo, iniciando así una nueva etapa en su carrera deportiva dentro de las playas de República Dominicana.

Marianela ha demostrado que pese a su corta experiencia en Exatlón vino a demostrar que ella está al nivel de las leyendas, pues venció a Heliud Pulido en una de las competencias mixtas.

¡Qué nivel de remontada dio Marianela! Heliud llegá con ventaja a la línea de tiro, pero no logra definir a tiempo. 😱💪🏻🔵 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj

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¿Cuál es el deporte de Marianela Rodríguez?

La deportista es conocida porque es experta en entrenamiento funcional, atletismo y flag football. Destaca por su versatilidad y preparación física.

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