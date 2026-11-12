La lista de todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy son los premios más esperados por la comunidad de artistas latinos. En este evento se reconocer a todos los géneros musicales pero latinos.
Este año los Latin Grammy rindieron homenaje a Daddy Yankee, ya que en la gala previa de la persona del año, se festejó al artista, pionero del reguetón.
Todos los ganadores de los Latin Grammy
- Mejor Álbum de Música Urban - Karol G
- Mejor Nuevo Artista - Aria Vega
- Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical - Luis Enrique
- Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea - Xavi
- Mejor Álbum Tropical Contemporáneo - Fonseca
- Mejor Álbum de Pop/Rock - Juanes
- Productor del Año - Edgar Barrera
- Mejor Canción Pop/Rock - “Hasta Jesús tuvo un mal día” de Ca7riel y Paco Amoroso
- Mejor Álbum de Música Norteña - Grupo Frontera
- Mejor Álbum Tropical Tradicional - Gilberto Santa Rosa
- Mejor Álbum Instrumental - Gonzalo Rubalcaba Joey Calveiro Yainer Horta
- Mejor Canción Regional Mexicana - “No capea” de Grupo Frontera y Xavi
- Mejor Canción Urbana - Daddy Yankee y Bizarrap
- Mejor Canción Pop - “La Perla” de Rosalía
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop - “Antisistema” de J Noa y Trooko
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