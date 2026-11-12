La lista de todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy son los premios más esperados por la comunidad de artistas latinos. En este evento se reconocer a todos los géneros musicales pero latinos.

Este año los Latin Grammy rindieron homenaje a Daddy Yankee, ya que en la gala previa de la persona del año, se festejó al artista, pionero del reguetón.

Todos los ganadores de los Latin Grammy

Mejor Álbum de Música Urban - Karol G

Mejor Nuevo Artista - Aria Vega

Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical - Luis Enrique

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea - Xavi

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo - Fonseca

Mejor Álbum de Pop/Rock - Juanes

Productor del Año - Edgar Barrera

Mejor Canción Pop/Rock - “Hasta Jesús tuvo un mal día” de Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Norteña - Grupo Frontera

Mejor Álbum Tropical Tradicional - Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum Instrumental - Gonzalo Rubalcaba Joey Calveiro Yainer Horta

Mejor Canción Regional Mexicana - “No capea” de Grupo Frontera y Xavi

Mejor Canción Urbana - Daddy Yankee y Bizarrap

Mejor Canción Pop - “La Perla” de Rosalía

Mejor Canción de Rap/Hip Hop - “Antisistema” de J Noa y Trooko

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