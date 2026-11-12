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La lista de todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Los premios a lo mejor de la música latina se llevaron a cabo para reconocer a los artistas más destacados

Ganadores Latin Grammy 2026
Ganadores Latin Grammy 2026 Foto: X @LatinGRAMMYs
Por:
Karen Rodríguez

Los Latin Grammy son los premios más esperados por la comunidad de artistas latinos. En este evento se reconocer a todos los géneros musicales pero latinos.

Este año los Latin Grammy rindieron homenaje a Daddy Yankee, ya que en la gala previa de la persona del año, se festejó al artista, pionero del reguetón.

Todos los ganadores de los Latin Grammy

  • Mejor Álbum de Música Urban - Karol G
  • Mejor Nuevo Artista - Aria Vega
  • Mejor Álbum de Salsa y Mejor Canción Tropical - Luis Enrique
  • Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea - Xavi
  • Mejor Álbum Tropical Contemporáneo - Fonseca
  • Mejor Álbum de Pop/Rock - Juanes
  • Productor del Año - Edgar Barrera
  • Mejor Canción Pop/Rock - “Hasta Jesús tuvo un mal día” de Ca7riel y Paco Amoroso
  • Mejor Álbum de Música Norteña - Grupo Frontera
  • Mejor Álbum Tropical Tradicional - Gilberto Santa Rosa
  • Mejor Álbum Instrumental - Gonzalo Rubalcaba Joey Calveiro Yainer Horta
  • Mejor Canción Regional Mexicana - “No capea” de Grupo Frontera y Xavi
  • Mejor Canción Urbana - Daddy Yankee y Bizarrap
  • Mejor Canción Pop - “La Perla” de Rosalía
  • Mejor Canción de Rap/Hip Hop - “Antisistema” de J Noa y Trooko

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