Tras la muerte de Regina Torné, quien falleció a los 82 años el miércoles, surgió nuevamente el interés por su vida personal, sus parejas y sus hijos.

La primera actriz triunfó en el cine y la televisión con producciones emblemáticas como Como Agua Para Chocolate y La Loba. Sin embargo, el público también recordó los romances que marcaron su historia lejos de las cámaras, como el que tuvo con Virma González, cuando las relaciones amorosas entre mujeres eran un tabú.

¿Quién era Virma González?

Dulce María de las Virtudes González Flor, conocida como Virma González, fue una actriz mexicana; nació en Monterrey, Nuevo León, el 25 de octubre de 1937 y falleció en la Ciudad de México el 10 de junio de 2000 debido a un cáncer de páncreas.

La famosa fue alumna de la bailarina Nellie Campobello, lo que la llevó a debutar con Los Tres excéntricos con Pepe Silva y Troski.

Virma González fue reconocida por sus participaciones en películas como El pandillero (1961), con Germán Valdés Tin-Tan, El guía de las turistas (1976) y Lo veo y no lo creo (1977), ambas con Gaspar Henaine Capulina.

También participó en el certamen de belleza Señorita Nuevo León, el cual ganó. Posteriormente compitió en el concurso a nivel nacional, donde quedó en segundo lugar.

En televisión, Virma González participó en programas unitarios como Papá soltero, con César Costa, y La edad de oro, con Rita Macedo. Su último trabajo en televisión fue en la telenovela Agujetas de color de rosa, de 1994.

#UnDiaComoHoy 10 de Junio del 2000: Fallece la actriz Virma González de cáncer en el páncreas a los 63 años de edad. pic.twitter.com/DIiMywzLRg — Raúl Brindis (@raulbrindis) June 10, 2023

Así fue el romance de Regina Torné y Virma González, actrices

A finales de la década de 1970, Regina Torné entabló una entrañable amistad con la actriz y modelo Virma González. Pero, con el tiempo, la convivencia entre ambas artistas se transformó y llevaron una discreta relación sentimental que duró varios años.

Diversos reportes periodísticos afirman que Televisa aplicó un supuesto veto de diez años contra ambas actrices debido a rumores sobre su romance, pues se trataba de una relación “prohibida” para la época.

Virma González reconoció en algunas entrevistas de la época que entre ellas había una relación que trascendía la amistad, pero Regina Torné nunca habló al respecto. Las actrices permanecieron juntas hasta el fallecimiento de Virma, en el año 2000.

Virma González y Regina Torné en el restaurante Los Castores ı Foto: Captura de pantalla

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