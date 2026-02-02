Denuncian la desaparición de la estatua de Tin Tan en la Zona Rosa, ¿Qué le pasó?

Vecinos de la colonia Juárez han denunciado que la estatua de Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido como Tin-Tan, ha desaparecido de la Zona Rosa de la CDMX.

Desde octubre de 2025, ya se reportaba que la estatua de Tin Tan, también conocido como ‘El rey del barrio’ había sido vandalizada con grafitis y había un puesto ambulante esotérico a un lado, como reportaban los habitantes de la colonia Juárez.

#ExploracionUrbana Increíble! Se robaron la estatua del inolvidable Tin Tan con un peso de más de 120 kilos y casi dos metros de altura en la peligrosa Zona Rosa #CDMX 🇲🇽🕷️ pic.twitter.com/YuClvOtwMJ — Crónicas de la Ciudad Perdida Oscar Blanco CDMX (@OscarBlancoCdmx) February 1, 2026

“Hace una semana vinieron en la tarde y se la llevó gente de la Alcaldía, no sabemos si la volverán a poner”, contó un comerciante de la zona a Reforma. La estatua fue inaugurada en septiembre del año 2008 en la calle de Génova; sin embargo, los últimos meses se llenaron de denuncias por parte de los ciudadanos sobre el deterioro de la pieza.

“Nos dijeron que la van a remodelar, ya estaba muy maltratada, andaban diciendo que se la robaron, pero no, fue la Alcaldía quien se la llevó”, explicó un vendedor ambulante al medio mexicano antes mencionado.

A pesar de la aclaración, en redes sociales no se detienen las dudas sobre qué le sucedió a la estatua de Tin Tan, pues muchos temían que se tratara de un robo. Sin embargo, la restauración implica que en cuanto su mantenimiento esté finalizado, la estatua de Tin Tan podrá volver a lucir en la Zona Rosa y se espera que la ciudadanía cuide mejor de la misma.

Algunas reacciones por el supuesto robo fueron:

“No puede ser. Ojalá se la haya llevado la autoridad para restaurarla. Pero no hubo aviso entonces pensamos lo peor“.

"No sé la robaron, se la llevaron para restaurarla por la remodelación de la Zona Rosa en dónde van haber más esculturas"

"El retiro de las piezas se llevó a cabo por SPOTMET, bajo el programa Limpieza y Restauración de Zona Rosa“.

“Qué barbaridad”.