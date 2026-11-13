Feratum, 15 años de terror y fantasía

En Pátzcuaro, Michoacán

“Feratum se ha convertido en un hogar para los realizadores”. Con esta declaración, Miguel Ángel Marín, director del Festival Internacional de Cine Fantástico, celebra los 15 años de un encuentro que arrancó actividades en Pátzcuaro, Michoacán, con una alfombra roja por la que desfilaron cineastas y creadores, además de la presentación de la película española Bajo tus pies, de Christian Bernard.

Del 12 al 15 de noviembre, el festival ofrecerá una programación dedicada al terror, la fantasía y el cine de género, con historias de brujas y universos sobrenaturales.

“Es un gran logro llegar a XV años y mantener la calidad del festival a través de grandes películas. Feratum se ha convertido en un hogar para los realizadores que se dan cita año con año, para impulsar juntos esta creciente industria”, expresó Marín.

El Dato: El encuentro presenta en esta edición, 110 películas de 25 países, entre cortometrajes y largometrajes.

La inauguración estuvo a cargo de Bajo tus pies, una producción española que, de acuerdo con su director, representó casi 13 años de trabajo. “Es un honor estar en esta tierra mágica y en un país de gran cine y grandes cineastas”, manifestó Christian Bernard.

El realizador explicó que, aunque la historia transcurre en un apartamento, su complejidad no estuvo relacionada con la dimensión de la producción. “El tema no es la escala, no es el presupuesto, es hacer la película que uno quiere, que uno soñó. Los aciertos y los errores son míos”, sostuvo.

Celebró que su cinta inaugurara una edición cuyo eje temático son las brujas. “Es una película de brujas malignas, blancas, heroicas. Es una cinta de mujeres y está dedicada a mi mamá”, compartió. También reconoció que la historia recupera sus miedos infantiles, los filmes de terror que marcaron su adolescencia y un trasfondo político que prefirió dejar al descubrimiento del público.

El largometraje es protagonizado por las actrices Maribel Verdú, Sofía Teo y Vaya Tenés.