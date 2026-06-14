¿Quién era Lucas Vignale? El director de Bizarrap y J Balvin que murió en accidente aéreo con Oliver Tree

Este domingo, la tragedia ha sembrado el luto en el mundo del espectáculo tras darse a conocer el terrible accidente aéreo que acabó con la vida del cantante Oliver Tree, el streamer Gaspi y otras cuatro personas.

Entre los fallecidos, también destaca Lucas Vignale, director de videos musicales para artistas de talla internacional como Bizarrap y J Balvin. El joven cineasta de apenas 27 años de edad, brillaba en la industria del entretenimiento contemporánea.

"Lucas Vignale":

Porque informan que también falleció junto a Gaspi, el director y editor, conocido por producir videos a Bizarrap, Duki, J. Balvin y Nicki Nicole. pic.twitter.com/W0bSnWvTz9 — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

El video del accidente aéreo de Oliver Tree se ha convertido en una de las noticias más comentadas por el clip que se hizo viral y la pérdida que el choque de helicópteros ha causado en más de una rama del entretenimiento a nivel internacional.

¿Quién era Lucas Vignale?

Lucas A. Vignale nació en Buenos Aires, Argentina en 1997 y se consolidó a una corta edad como un talentoso cineasta, que supo mezclar su pasión por el cine independiente de autor con la creación de llamativos videoclips.

En sus primeros pasos dentro de la industria, el joven supo convertirse en un talento cotizado dentro de la música urbana y el trap, al trabajar con productoras de renombre internacional.

Esto le permitió dirigir y editar piezas visuales para destacados artistas como Bizarrap, Trueno y J Balvin, entre otros. Recientemente, había comenzado a trabar en largometrajes.

Fue este 2026 que Lucas estrenó su película ‘El tren fluvial’ en colaboración con Ferro, la cual llegó al Festival de Berlín, donde fue aclamada por los asistentes.

La última publicación de Lucas Vignale

Su última publicación en Instagram lo mostraba frente al Cristo Redentor, una famosa estatua de la región de 38 metros de altura, ubicada en el cerro del Corcovado en Rio de Janeiro.

El productor había escrito simplemente la palabra “Dios” y para muchos, fue una triste pero poética coincidencia que este fuera el último posteo del joven talento.

Lucas Vignale es una de las seis personas fallecidas en el accidente de helicóptero este 14 de junio. La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó su identidad.

También fallecieron Oliver Tree Nickel, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, de acuerdo con información de las autoridades citadas por medios locales.

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