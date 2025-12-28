Christian Nodal canta canción dedicada a Belinda y Ángela Aguilar reacciona | VIDEO

Una vez más, Ángela Aguilar dio de qué hablar en redes sociales, ahora por un video en el que aparece en un concierto de su esposo Christian Nodal. Sin embargo, en vez de que mostrara una actitud alegre cantando sus canciones, muchos mencionaron que parecía bastante molesta.

Ángela Aguilar habla por teléfono durante concierto de Nodal

En el clip, podemos ver a Ángela Aguilar sentada mientras que parece que supuestamente habla por el teléfono, a pesar de lo complicado que esto podría resultar en un escenario donde el sonido de la música puede dificultar una conversación.

Lo que destacó en los usuarios de redes sociales fue que en ese peculiar momento, Christian Nodal interpretaba la canción ‘Por el resto de tu vida’, la cual en su momento iba a ser un dueto con Belinda cuando todavía eran pareja, pero que después lanzó con la cantante Tini.

A pesar de ello, todos saben que esa canción iba con dedicatoria para la intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ antes de su estruendosa separación, a pesar de que se encontraban comprometidos en aquel entonces.

En el video se enfoca la parte del backstage e incluso una mujer dice “ay, oh my God”, sorprendida y burlona por la supuesta llamada que decía estar tomando Ángela en ese momento de la presentación, a pesar de encontrarse en pleno escenario.

De este modo, los usuarios de redes sociales no tardaron en destacar que el momento solo puso en evidencia que la esposa de Nodal parecía estar muy molesta por la canción que interpretaba su esposo en ese momento y que esa parecía ser su forma de ‘ignorarlo’.

El VIDEO con el que Ángeela Aguilar reveló que Nodal la dejó por Belinda. ı Foto: larazondemexico

Las burlas no tardaron en llegar entre los Internautas que encontraron divertido el video y la supuesta molestia de Ángela. Te dejamos algunas reacciones:

“Solo ella se cree que está hablando por teléfono, porque todos sabes que en un concierto es difícil por el inmenso ruido“.

“Nodal es el hater no.1 de la pelona”.

Solo falta que cante Cazzualidades".

“Mejor hubiera ‘ido al baño’ jajaja”.

"Nodal hace todo lo posible por hacer quedar y sentir mal a Angela“.

"Cuando un hombre hace eso es para que la mujer solita decida irse de su vida“.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ángela Aguilar genera polémica por tener una actitud que otros califican como inmadura al hablar de Belinda, pues en febrero del 2025, causó gran revuelo al abandonar su lugar en los Premios Lo Nuestro porque la ex de Nodal iba a cantar.