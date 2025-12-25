La Navidad en Zacatecas estuvo marcada por un gesto que, aunque buscaba llevar alegría a las niñas y niños, terminó generando debate en redes sociales.

La familia Aguilar, encabezada por Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, junto al cantante Christian Nodal, organizaron una caravana para repartir juguetes en la comunidad de Tayahua, misma que se encuentra cerca del rancho de la dinastía.

Los videos de la entrega se difundieron en redes sociales, donde hubo opiniones encontradas, mayormente críticas. Los fans de los artistas aplaudieron el gesto mientras otros usuarios lo consideraron un “lavado de imagen”, debido a las controversias que han rodeado a toda la familia y a Nodal.

Además, otros internautas le escribieron al sonorense “llévale una Barbie a tu hija”, haciendo referencia a los escándalos por supuesto incumplimiento de pensión y las presuntas visitas esporádicas que hace a Inti.

Los Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes en Zacatecas; desatan críticas | VIDEO

La caravana para obsequiar juguetes en Zacatecas fue realizada el 24 de diciembre y, a bordo de una camioneta color azul cargada de obsequios, los famosos entregaron directamente paquetes a los pequeños en esta fecha tan especial.

Las imágenes que circulan en redes mostraron a Nodal y Ángela Aguilar encabezando la entrega, rodeados de familias que acudieron con entusiasmo a recibirlos. Leonardo también participó y Pepe iba en la cabina con un megáfono anunciando la llegada de los regalos.

Sin embargo, lamentablemente este acto de solidaridad pronto se convirtió en tema de controversia en el mundo digital.

🎄🎁 La familia Aguilar, acompañada por Christian Nodal, realizó una entrega masiva de juguetes en Tayahua, Zacatecas, como parte de su tradicional celebración navideña; sin embargo, la actividad desató una oleada de críticas y un amplio debate en redes sociales.#FamiliaAguilar… pic.twitter.com/OBiMTOuEWf — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 25, 2025

En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron la forma en que se realizó la repartición de juguetes. Algunos señalaron que el gesto parecía un “lavado de imagen” y no una acción genuina, sobre todo tras los recientes escándalos que han rodeado al matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Otras personas criticaron al cantante de “Botella Tras Botella” debido a los rumores que indican que no es un padre responsable para su pequeña Inti, fruto de su romance con la artista argentina Cazzu. “Llévale una Barbie a tu hija”, fue un comentario que más llamó la atención.

Lo cierto es que la presencia de Nodal y los Aguilar en Zacatecas no pasó desapercibida. Las imágenes y videos del evento se viralizaron rápidamente y generaron miles de comentarios y reacciones. En medio de la polémica, los cantantes no han emitido declaraciones sobre las críticas y parece ser que continúan disfrutando de la víspera de Navidad en familia.