Video de Pepe Aguilar desata teoría de que Aneliz es hija de su hermano

Pepe Aguilar protagoniza un nuevo escándalo, pero esta vez nada tiene que ver su hija menos querida por el público, Ángela Aguilar, sino que se centra en la relación del cantante con su esposa, su hermano Antonio Aguilar y su hija Aneliz.

Y es que recientemente se filtró la versión de que Pepe Aguilar comenzó con su relación con su actual esposa Aneliz Álvarez cuando ella se encontraba en medio de un romance con Antonio, hermano del cantante.

Ángela Aguilar felicita a su papá Pepe Aguilar ı Foto: Captura de pantalla IG @pepeaguilar_oficial

El supuesto triángulo amoroso de Pepe Aguilar con su hermano y esposa

Según el periodista Jorge Carbajal, la historia comenzó cuando Antonio grabó el video de la canción ‘La Carta’ y eligió como modelo principal a la mujer porque ya mantenía con ella una relación sentimental.

“En aquellos días terminaron el video y que de repente, Don Pepe Aguilar empezó a buscar a la muchacha... Pos que así ahí va, cuando se dio cuenta Antonio Jr ya le habían dado bajín con la novia”, completó.

Estas pequeñas declaraciones generaron un efecto avalancha y las teorías no tardaron en aparecer por quienes aseguran que Aneliz podría ser la hermana de Majo Aguilar, en lugar de la de Leonardo y Ángela.

En redes sociales, comentaron que la esposa de Pepe y él se casaron en octubre de 1997 y que en abril del año siguiente nació su primera hija, por lo que ella ya se encontraba embarazada.

Los usuarios aseguran que la más grande de los Aguilar se parece mucho más a Majo que a sus hermanos. “Los otros dos son igual de cachetones que Pepe”, expresó una.

Pero además, en redes sociales ha resurgido una entrevista de Pepe donde le preguntan si había asistido al parto de todos sus hijos y él responde: “Todos, excepto de La Güera. Pues es que me cae gorda, desde que estaba en la panza”, bromeó.

Por su parte, la esposa del cantante replicó: “Tanto cuando nació Leonardo como cuando nació Ángela, él venía de trabajar de algún lugar, venía corriendo y tenía que llegar. Casi casi los niños lo esperaron para poder nacer”, contó.