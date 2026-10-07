Muere Piero, cantante del éxito ‘Mi viejo’

Murió Piero, actor y cantautor de canción social, trova y rock nacido en Italia y radicado en Argentina, a los 81 años. La noticia fue confirmada este miércoles 7 de octubre a través de un comunicado publicado en Instagram.

El artista es recordado por éxitos como “Mi Viejo”, “Vengo”, “A Mi Me Dieron El Mar”, “La Creación”, “Los Americanos” y muchas otras canciones que lo llevaron a ser considerado una de las voces más representativas de la canción de autor en América Latina.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años.​ Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros.

“Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos.​ Buen viaje querido Piero", se lee en la publicación en redes sociales.

Según informó el medio argentino La Nación, Piero se encontraba internado desde hace unos días en el Hospital Italiano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el deceso se produjo en la mañana de este miércoles 7 de octubre.

¿Quién era Piero?

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli, Apulia, Italia, el 19 de abril de 1945, y falleció este 7 de octubre del 2026, en Buenos Aires, Argentina. El artista, más conocido simplemente como Piero, fue un actor y cantautor de canción social, trova y rock que vivió en Argentina desde que tenía tres años.

Desde muy joven, su música tuvo la influencia de sacerdotes como Alejandro Mayol, Eliseo Morales y Carlos Mugica entre otros tantos, algunos de ellos seguidores de las ideas del religioso, paleontólogo y filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin.

Tras retirarse del seminario, Piero debutó en varios programas de televisión en 1964 entre ellos Remates musicales. Luego de tres años de carrera, decidió tomarse un descanso para estudiar música y componer.

Fue hasta 1968 que el éxito mundial llegó con “Mi viejo”, canción escrita años atrás por el periodista y escritor José Tcherkaski.

Piero se casó dos veces. En su primer matrimonio, con María Laura Lampreabe, tuvo dos hijos: Mariano, quien murió a los 40 días de nacer y el músico y actor Juan de Benedictis (que nació en 1975), expareja de la actriz Juana Viale y padre de su primogénita.

Con su segunda esposa, Mariana Schettini, tuvo otros dos hijos: Fiorella de Benedictis, en 2003, y Giuliano de Benedictis, en 2002.

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