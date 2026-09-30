Muere el cantautor Gabino Palomares: ‘Su voz seguirá acompañándonos’, dice Sheinbaum

Edte 30 de septiembre se dio a conocer la muerte del cantautor Gabino Palomares a los 76 años de edad, información confirmada por la familia del artista y fuentes oficiales, una noticia que ha impactado a la escena musical e histórica del país.

A través de su cuenta de X, la presidenta de México Claudia Sheinbaum emitió un comunicado en el que lamentó la noticia del fallecimiento del cantante mexicano. “Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida”, comenzó.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida.

Su voz, su música y su compromiso con las causas mas justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2026

“Su voz, su música y su compromiso con las causas mas justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más allá del artista, queda el recuerdo de una persona que supo mantener sus principios y vivir de acuerdo con ellos.Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron su camino”, agregó.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura también emitió unas declaraciones ante la noticia, al destacar: “Representante del Canto Nuevo, cuya trayectoria constituyó una valiosa aportación a la música popular de nuestro país”.

¿Quién era Gabino Palomares?

Gabino Palomares Gómez nació en Guanajuato el 26 de mayo de 1950. Fue un cantautor y activista social mexicano, así como uno de los máximos exponentes del movimiento de la Nueva Canción Internacional.

Es el autor de “La maldición de Malinche”(1978), una de las canciones más emblemáticas del movimiento, pero cuenta con más de cien canciones de contenido político, social y amoroso.

El artista estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 1972, presentó su primer espectáculo: “Poemas y Canciones” y triunfa en los Festivales de la canción universitaria de 1972 y 1973.

"Si seguimos separados nunca habrá revolución." —Gabino Palomares (1950-2026). pic.twitter.com/mcPRLOAdfs — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) September 30, 2026

En 1975, se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a cantar en peñas, bares, universidades, colonias populares, plazas públicas, sindicatos y pequeños teatros, donde conoció a personalidades como Amparo Ochoa y Chava Flores.

A lo largo de su carrera, Gabino Palomares compartió escenario con las grandes figuras de la Nueva canción, entre ellas: Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Pete Seeger, Daniel Viglietti, León Gieco, Pablo Milanés y muchos más.

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