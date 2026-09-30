Muere Peppino Mazullo, voz original de Topo Gigio, a los 100 años de edad

Murió Peppino Mazzullo, actor de voz italiano que por más de cuatro décadas, fue el encargado de interpretar al entrañable personaje de Topo Gigio. El famoso que marcó una etapa emblemática de la televisión infantil falleció a los 100 años de edad.

De acuerdo con lo dicho por los familiares del artista, su muerte ocurrió en su residencia de Messina, Italia. Detallaron además que se trató de una muerte sin dolor, pese a que había sufrido un colapso nervioso en el mes de junio.

Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio, ha fallecido a los 100 años de edad. pic.twitter.com/9dPK07RIbY — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 30, 2026

Asimismo, se informó que el funeral de Peppino Mazzullo se llevará a cabo este jueves 1 de octubre en su pueblo, por lo que se espera que se trate de una reunión tranquila y discreta.

Peppino Mazzullo le dio voz a Topo Gigio a partir de 1961 y continuó interpretándolo durante unos 45 años, hasta el año 2006 en que se retiró del icónico personaje que fue un fenóeno internacional para generaciones.

¿Quién era Peppino Mazzullo?

Giuseppe Mazzullo, conocido como Peppino nació el 6 de junio de 1926; fue un actor y actor de doblaje italiano, conocido principalmente por prestar su voz al entrañable personaje de marioneta Topo Gigio.

Sin embargo, a lo largo de su carrera también abarcó el teatro, la radio y la televisión, convirtiéndolo en una figura reconocible del entretenimiento italiano.

Su primera actuación tuvo lugar en el Teatro Auditorium San Gaetano bajo la tutela de Plácido Andriolo, quien escribió monólogos específicamente para él.

La voce di #TopoGigio compie 100 anni - I cento anni di Peppino #Mazzullo, la storica amatissima voce di #TopoGigio. Compagni di lavoro per 40 anni. Lo abbiamo incontrato a Santo Stefano di Briga, nel messinese



Letizia Vella - TGR #Sicilia pic.twitter.com/mhixc5TPzC — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) June 3, 2026

Su talento le valió becas para estudiar en la Accademia di Belle Arti di Roma y en la Accademia di Belle Arti di Roma de Milán entre 1947 y 1950. Tras formar parte de varias compañías teatrales y volverse en un artista destacado también con participaciones en radio, el Peppino alcanzó la fama mundial en 1961 cuando prestó su voz para el personaje de Topo Gigio.

En 2004, Mazzullo regresó a su natal Messina y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió una escuela de teatro cómico y dramático. Recibió varios premios, entre ellos el Leggìo d’Oro Voce Cartoon en 2008 y el Premio alla voce dei ricordi en 2011.

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