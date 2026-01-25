Muere Gabriel Garzón, voz mexicana de Topo Gigio

El doblaje en México se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, encargado de dar voz a Topo Gigio. Apenas en diciembre del 2025 se buscaban donadores de sangre para el histrión.

La noticia del fallecimiento de Gabriel Garzón fue confirmada por el comediante Jorge Falcón a través de sus redes sociales, donde lamentó en deceso y generó reacciones por parte del público.

“Hoy perdí otro amigo y un gran arista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo @gabrielgarzonlozano3483”, escribió a través de su cuenta de Instagram en una publicación acompañada de una foto donde posaban juntos.

Si bien de momento no se han dado a conocer los detalles sobre la causa de su muerte, se sabe que hace una semana se encuentra hospitalizado y se buscaban donadores de sangre para él.

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió en ese momento el actor Javier Herranz en su cuenta de Instagram.

Antes de esta crisis de salud, el actor de doblaje ya había tenido complicaciones de salud, pues en el año 2016 se dio a conocer que tuvo un accidente de Estados Unidos que derivó en la pérdida de su pierna izquierda.

En una entrevista con René navarra en el año 2023, el actor mencionó de manera especial a Topo Gigio, quién cambió el rumbo de su vida porque se trata de unos personajes que le dio fama en el doblaje.