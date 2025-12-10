Buscan donadores de sangre para el actor de voz de Topo Gigio en México

Se ha dado a conocer que el actor de doblaje que estuvo a cargo de dar voz a Topo Gigio en México, Gabriel Ernesto Garzón Lozano, necesita donadores de sangre, por lo que conocidos de él en redes sociales se han movilizado para pedir su apoyo.

Fue el comediante y escritor Javier Herranz, quien a través de Instagram realizó la publicación al respecto: “Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”.

La ficha destaca los detalles para donar sangre en caso de ser posible. En ese sentido, se detalla que la misma deberá realizarse en el Hospital Juárez de México, ubicado en la avenida Instituto Politécnico Nacional 5160, en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México.

Las donaciones de sangre pueden llevarse a cabo de 7 a 8 de la mañana y es necesario dar el nombre del actor que interpretó a Topo Gigio, para que la misma pueda ser registrada a su favor.

En el pasado, Garzón ya ha enfrentado complicaciones en su salud. En 2016, dio de qué hablar tras darse a conocer que tuvo un accidente en Estados Unidos, lo que derivó en que su pierna izquierda fuera amputada.

En el año 2023, el actor de doblaje habló en una entrevista con René Navarra sobre su carrera y mencionó de manera especial a Topo Gigio, quien cambió el rumbo de su vida porque se trata de uno de los personajes que le dio fama en el doblaje.