¿De que murió Gabriel Garzón? La voz de Topo Gigio

En las últimas horas, el nombre de Gabriel Garzón se hizo tendencia al darse a conocer la muerte del actor de doblaje que saltó a la fama por interpretar al personaje de Topo Gigio en el doblaje mexicano, tras estar hospitalizado anteriormente.

La noticia de la muerte de Gabriel Garzón a los 57 años de edad conmocionó a varias generaciones que crecieron escuchando la voz de Topo Gigio. Fue el comediante Jorge Falcón quien lamentó el deceso.

“Hoy perdí otro amigo y un gran arista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo @gabrielgarzonlozano3483”, escribió a través de su cuenta de Instagram en una publicación acompañada de una foto donde posaban juntos.

¿De qué murió Gabriel Garzón?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa de muerte del histrión, aunque se sabe que en diciembre estuvo hospitalizado, por lo que se puede considerar que tuvo alguna relación.

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió en ese momento el actor Javier Herranz en su cuenta de Instagram.

Antes de esta crisis de salud, el actor de doblaje ya había tenido complicaciones de salud, pues en el año 2016 se dio a conocer que tuvo un accidente de Estados Unidos que derivó en la pérdida de su pierna izquierda.

Muere Gabriel Garzón, voz mexicana de Topo Gigio ı Foto: Especial