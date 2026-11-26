Francisco Javier Arvayo, vocalista del grupo de corridos bélicos Doble Blindaje, fue atacado durante una presentación musical la noche del miércoles 25 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

El cantante de 23 años recibió múltiples impactos de bala mientras participaba en un evento de inauguración de un negocio, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y generó alarma entre los asistentes.

Javier Arvayo, cantante de grupo Doble Blindaje, es atacado a balazos en Sonora

De acuerdo con los reportes difundidos por autoridades y medios locales, el cantante Francisco Javier Arvayo fue atacado a balazos alrededor de las 21:07 horas en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de Hermosillo, en el estado de Sonora.

El grupo Doble Blindaje amenizaba la apertura de la tienda de ropa para caballero Legacy Men cuando dos hombres vestidos con ropa oscura llegaron al lugar y dispararon directamente contra el intérprete al menos siete veces, frente a los asistentes y el resto de los integrantes de la agrupación.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido de manera oficial el motivo del ataque, pero la Fiscalía de Sonora lanzó un comunicado asegurando que se encuentran investigando.

Foto del grupo Doble Blindaje ı Foto: IG dobleblindaje

Javier Arvayo de grupo Doble Blindaje fue trasladado de emergencia al hospital

Tras la agresión, equipos de emergencia auxiliaron a Francisco Javier Arvayo, de 23 años, quien recibió al menos siete disparos.

Según medios locales, personal médico lo llevó inicialmente al Hospital Infantil del Estado; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, especialistas ordenaron su traslado inmediato al Hospital General del Estado para que recibiera atención especializada.

Las detonaciones activaron un Código Rojo y movilizaron a corporaciones policiacas y militares, mientras que, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora recabaron evidencias balísticas para avanzar en la investigación del caso.

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