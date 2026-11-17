Con el reciente estreno de la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, las dudas sobre la vida del cantante Valentín Elizalde han llamado la atención de las pesonas después de 20 años de su muerte.

Con tan solo 27 años de edad, Valentín Elizalde era un cantante que se encontraba en el pico de su carrera cuando lamentablemente fue atacado a balazos tras salir de una presentación que realizó en Reynosa, Tamaulipas.

La nueva miniserie documental de tres capítulos, que se estrenó el pasado 12 de nociembre en Max, aborda “las 72 horas alrededor de la muerte del ícono de la música regional mexicana”.

Hermanos de Valentín Elizalde

Lalo “El Gallo” Elizalde nació el 21 de noviembre de 1940 en Guasave, Sinaloa, y murió el 23 de noviembre de 1992 a los 52 años de edad, debido a un trágico accidente de auto que ocurrió en Villa de Juárez, Sonora, luego de una presentación.

En las décadas de los 80 y 90 “El Gallo” se encontraba en la cúspide de su carrera, pues su música llegó principalmente a los estados del norte del país, e incluso a Estados Unidos, consolidándose como un representante de la música mexicana.

Lalo “El Gallo” Elizalde tuvo 12 hijos, de los cuales los varones también se dedican a crear música y son conocidos como la dinastía Elizalde: Valentín, alias “El Gallo de Oro”; Francisco, alias “El Gallo” o “El Gallo Chico”; Jesús, alias “El Flaco”; Joel; Sergio, Eduardo; y Efraín.

Efrain, El Flaco, Joel y Valentín en la tumba de su padre ı Foto: Efrain Elizalde

Junto a su esposa, Calima Valencia, tuvo a cuatro hijos: Jesús Enrique, Valentín, Livia Zulema, y Francisco Elizalde Valencia; por lo que Sergio, Efraín y Eduardo son sus medios hermanos, hijos de Lalo Elizalde.

En la actualidad Valentín Elizalde Valencia “El Gallo de Oro” y su padre, Everardo Elizalde “Lalo El Gallo” cuentan con una estrella ubicada en el malecón del río Sinaloa, como parte del reconocimiento de la trayectoria de ambos.

Los hermanos de Valentín Elizalde lanzaron el álbum Tributo a Valentín Elizalde el 3 de febrero de 2017, y en este se encuentra un total de 19 canciones en las que se tiene la voz del “Gallo de Oro”, sus hermanos, y varios otros artistas del regional mexicano.

Lalo "El Gallo" y Valentín Elizalde ı Foto: Efrain Elizalde

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