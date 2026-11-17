En las redes sociales de James Bond se colgó un video de 26 segundos que reveló la identidad del nuevo agente 007: el actor británico Robert Pattinson. Mientras que Prime Video subió una imagen con la leyenda: “Su nombre es Pattinson. Robert Pattinson”.

Enseguida comenzaron a multiplicarse las fotos del histrión y se comenzó a destacar que en un año en el que ha sido parte del elenco de Dune: Parte III (a estrenarse en diciembre próximo), La Odisea, The Drama y Primetime, su próxima aventura sea como el famoso espía.

Robert Pattinson será el séptimo actor en dar vida al personaje de la franquicia y se convertirá en el primero desde que Amazon MGM asumió el control de la saga. Su llegada ocurre cinco años después de Sin tiempo para morir, que concluyó con la muerte del agente 007 y con la participación estelar de Daniel Craig.

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La estrella de Hollywood como James Bond ı Foto: Especial

En la entrega que dirigirá Denis Villeneuve, el espía renacerá. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de toda una vida”, dijo Robert Pattinson en un comunicado difundido ayer.

El actor expresó “que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este equipo fantástico”.

Ya había rumores de que se incorporaba a la saga, pues se filtró que hizo una prueba de cámara para el papel. Aparentemente otros actores considerados fueron Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner, se llegó a informar.

Denis Villeneuve reconoció que no fue una decisión fácil elegir a quien sucede a Daniel Craig. “Estamos rodeados de un talento extraordinario, pero sólo puede haber un 007. Robert Pattinson tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar para empezar”, expresó.

Por su parte, la Ian Flaming Estate y la Ian Fleming Publications le dieron la vida al actor: “Como reflexiona el propio Bond al final de Moonraker, al enfrentarse al hecho de que la mujer a la que ama está comprometida con otro hombre: ‘Él debe interpretar el papel que ella esperaba de él. El hombre duro y curtido. El agente secreto. El hombre que no era más que una silueta’. Esperamos con ilusión que Pattinson asuma esa silueta y la haga suya”.

Le desearon al actor y a todos los involucrados, “la mejor de las suertes. Y, como seguidores incondicionales, esperamos con impaciencia Bond 26”.

La elección de Pattinson significa una apuesta por generaciones más jóvenes, pues es ahora uno de los rostros más reconocidos en Hollywood. Su gran salto a la fama fue la saga de Crepúsculo y a principios de este año fue aplaudido su papel como el villano de La odisea, de Christopher Nolan. Otro de sus grandes proyectos fue The Batman, de Matt Reeves.

Para Daniel Craig, James Bond lo convirtió en un rostro conocido en la pantalla. Su papel fue aplaudido, aunque muchos cuestionaron en un inicio que fuera rubio. En el caso de Pattinson, algunos internautas cuestionaron ayer que ya estaba “hasta en la sopa”. Veamos qué le depara esta aventura de espías.

Frnaquicia històrica

En 40 años han dado vida al espía actores que se han convertido en leyendas.

Sean Connery: 32 años / 7 / Fue el primero en dar vida al espía en la pantalla grande. Su importante etapa abarcó desde 1962 hasta 1983.

George Lazenby: 30 años / 1 / Se trató de su primer filme y fue el único que no había nacido en Reino Unido e Irlanda.

Roger Moore: 45 años / 7 / Fue el actor de mayor edad en encarnar al personaje. Decidió dejar el papel a los 57 años, en 1985.

Timothy Dalton: 41 años / 2 / Pretendía continuar, pero la disputa entre los productores y MGM frustró el proyecto fílmico.

Pierce Brosnan: 42 años / 4 / Aunque quería seguir en la saga, los productores le dijeron que querían a otro actor.

Daniel Craig: 38 años / 5 / Antes de dar vida al espía, no era tan conocido, pero después comenzó a tener un gran reconocimiento.