Un juzgado de la Ciudad de México rechazó las disculpas que Luis de Llano ofreció a la cantante Sasha Sokol a través de un video en redes sociales.

La decisión fue dada a conocer por el equipo legal de la cantante, que informó sobre las nuevas determinaciones emitidas por un juzgado. Entre ellas se encuentra el retiro de un video publicado por Luis de Llano en YouTube.

De acuerdo con el comunicado difundido por Sasha Sokol, el juzgado consideró que el video publicado por Luis de Llano no cumplía con los términos específicos establecidos en la resolución judicial. Por ello, ordenó retirarlo de YouTube y reiteró que la disculpa pública deberá realizarse exactamente bajo las condiciones fijadas en la sentencia.

Además, la autoridad impuso al productor un nuevo arresto de 36 horas por no acatar las órdenes judiciales. Esta medida se suma a los requerimientos que, según el equipo legal de la cantante, se han realizado para conseguir que cumpla con lo establecido.

La cantante Sasha Sokol ı Foto: Cuartoscuro

En el posicionamiento también se señaló que Luis de Llano ha presentado más de 30 escritos, apelaciones y amparos con la intención de modificar o evitar las obligaciones derivadas del juicio. Según la información compartida, los argumentos resueltos hasta ahora han sido rechazados por distintas instancias judiciales.

El productor habría argumentado que cumplir con la disculpa podría vulnerar sus derechos constitucionales y representar un riesgo de autoincriminación. No obstante, la jueza desestimó estas objeciones y mantuvo la obligación de cumplir con la sentencia.

“No se trata de una exigencia caprichosa o dolosa de la víctima. La disculpa pública ordenada por el juzgado refleja hechos acreditados durante el juicio y constituye una medida de reparación para Sasha Sokol. No es una herramienta que busca limpiar la imagen del condenado”, expresó el equipo legal de la cantante.

De igual forma, el equipo legal advirtió que los incumplimientos podrían derivar en consecuencias penales. En el comunicado se insistió en que el riesgo de enfrentar nuevas sanciones no proviene de las acciones de la víctima, sino de la negativa del productor a cumplir las resoluciones judiciales.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia



Equipo legal de Sasha Sokol informa:

El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en… pic.twitter.com/mLqPRCm2dR — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

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LMCT