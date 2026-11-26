Andy Taylor, reconocido guitarrista y exintegrante de Duran Duran, falleció el lunes 23 de noviembre, según informó la banda y su familia.

El músico británico de 65 años estuvo casado durante más de cuatro décadas y formó una familia alejada de los reflectores; en La Razón te contamos quién es su esposa y quiénes son sus hijos.

¿Quiénes son los hijos y la esposa de Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor, guitarrista de la banda británica Duran Duran, estuvo casado desde 1982 con Tracey Wilson, con quien tuvo cuatro hijos. El músico compartió algunas fotografías junto a ella en redes sociales.

Los hijos del guitarrista son Andy Taylor Jr.; Georgina Taylor; Rachael Taylor, también identificada en algunos registros como Bethany; e Izzy Taylor, conocida igualmente como Isabella.

De ellos, se sabe que Andy Taylor Jr. desarrolló su carrera en la industria del fitness y llegó a dirigir un gimnasio en el área de Londres.

Izzy Taylor está vinculada al sector sanitario.

Andy Taylor también compartió fotos con su hija Georgina Taylor, durante un viaje a las Islas Baleares, en España, en 2021.

Duran Duran despide a Andy Taylor

La banda Duran Duran y la familia del guitarrista anunciaron en redes sociales la muerte de Andy Taylor.

“Se anunció hoy que el guitarrista Andy Taylor, querido esposo, padre y abuelo, ha fallecido después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de próstata. Tenía 65 años”, se lee en el texto.

Además, señalaron que el músico británico falleció en su hogar y junto a sus hijos y esposa. “Andy murió tranquilamente en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre”, explicaron.

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