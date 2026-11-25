Parastu Ahmadi, la cantante iraní castigada con 74 latigazos por aparecer en YouTube sin velo

Ocho personas de su equipo también fueron penalizadas

Parastu Ahmadi, cantante iraní, se volvió noticia mundial después de que las autoridades de Irán ejecutaran una condena de 74 latigazos en su contra por publicar en YouTube, en diciembre de 2024, un concierto.

La justicia iraní consideró que la artista violó las normas religiosas y de moral pública al aparecer sin hiyab y cantar junto a músicos hombres en una presentación virtual. En dicho país las mujeres no pueden grabar discos ni dar conciertos públicos mixtos.

Además, Parastu Ahmadi recibió una prohibición de dos años para realizar actividades artísticas y salir del país. Ocho personas de su equipo también fueron sancionadas.

¿Quién es Parastu Ahmadi, la cantante iraní castigada con 74 latigazos por aparecer en YouTube sin velo?

Parastu Ahmadi nació en 1997 en Nowshahr, en la provincia iraní de Mazandarán. Además de desarrollar una carrera musical, estudió dirección cinematográfica en la Universidad Internacional Soureh.

La cantante alcanzó notoriedad dentro y fuera de Irán por desafiar las restricciones impuestas a las mujeres en la industria musical. Su nombre ganó relevancia durante las protestas de 2022 tras interpretar la canción “De la sangre de la juventud de la patria” (Az Khoon-e Javanan-e Vatan).

Dicho tema derivó en una denuncia en medio de las manifestaciones provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda arrestada y golpeada por la policía religiosa por no usar correctamente el hiyab.

Parastoo Ahmadi ı Foto: Captura de pantalla YouTube Parastoo Ahmadi

Usuarios reproducen el concierto por el que Parastu Ahmadi fue condenada a 74 latigazos como forma de protesta

Desde junio de 2026, fecha en la que el caso se volvió conocido a nivel internacional, usuarios de todo el mundo reproducen sin cesar, como forma de protesta, el concierto por el que Parastu Ahmadi fue condenada a 74 latigazos.

Se trata de una grabación de 27 minutos realizada en un histórico caravasar de Irán. Actualmente, el video tiene más de 3.5 millones de reproducciones y más de 47 mil comentarios de apoyo a la artista.

Puedes ver el clip a continuación:

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